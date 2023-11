IBM công bố bộ mô hình AI WatsonX Granite đầu tiên

IBM hiện đã đưa ra một thông báo thú vị về việc ra mắt các mô hình AI đầu tiên như một phần của dòng sản phẩm watsonx Granite. Những mô hình này, bắt nguồn từ công nghệ AI tổng quát, được tạo ra để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến ngôn ngữ và mã.

Các biến thể của các mô hình này được điều chỉnh để phù hợp với các yêu cầu kinh doanh đa dạng vì chúng đều được cấu trúc dựa trên các nguyên tắc cơ bản của cơ chế chỉ bộ giải mã. Các mô hình AI này có thể cung cấp khả năng mở rộng trên nhiều chức năng khác nhau, chẳng hạn như tạo phản hồi được cá nhân hóa từ kho kiến ​​thức của tổ chức, cô đọng nội dung lớn như thỏa thuận hoặc nhật ký cuộc gọi và thu thập thông tin chi tiết cùng với việc phân loại dữ liệu như phân tích cảm tính của khách hàng.

Nhận thấy rằng một kích thước không phù hợp với tất cả, IBM cũng đã sắp xếp để tích hợp các mô hình của bên thứ ba như Llama 2-chat của Meta, một mô hình có tới 70 tỷ tham số và các mô hình khác từ cộng đồng Ôm Mặt.

Khẳng định tầm quan trọng chiến lược của AI, Dinesh Nirmal, Phó chủ tịch cấp cao về sản phẩm của IBM Software, giải thích: Trong bối cảnh đổi mới AI hiện nay, các doanh nghiệp hướng tới thành công sẽ tự liên kết với các công nghệ AI thể hiện thành công có thể mở rộng và sở hữu các khuôn khổ và nguyên tắc tích hợp mạnh mẽ để sử dụng có trách nhiệm. Điều quan trọng là ông đã thu hút sự chú ý đến cam kết của IBM trong việc hỗ trợ các mô hình WatsonX và việc phát hành loạt mô hình Granite như những phản ánh rõ ràng về khả năng quản lý vòng đời mô hình toàn diện của IBM trong nền tảng dữ liệu và AI của watsonx. Điều này mang lại cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh với AI tiên tiến được thiết kế tùy chỉnh cho nhu cầu riêng của họ.

IBM đã đầu tư thời gian và nguồn lực vào việc phát triển các mô hình AI cơ bản bằng cách đào tạo chúng trên các bộ dữ liệu đa dạng trên năm lĩnh vực: internet, học viện, mã, pháp lý và tài chính. Các mô hình này đã được IBM đánh giá cẩn thận để đảm bảo tính phù hợp cho các ứng dụng kinh doanh. Sự nghiêm ngặt liên quan đến cơ chế sàng lọc dữ liệu đào tạo để loại bỏ nội dung phản cảm, kết hợp với các hoạt động đo điểm chuẩn được thực hiện đối với cả mô hình bên ngoài và bên trong, nhấn mạnh cam kết của IBM đối với dự án.

Hơn nữa, các mục tiêu của IBM bao gồm đảm bảo triển khai AI có trách nhiệm bằng cách giải quyết vấn đề quản trị, quyền riêng tư, đánh giá rủi ro và giảm thiểu sai lệch. Họ đạt được điều này bằng cách tận dụng các quy trình quản trị vòng đời mô hình dữ liệu và AI của riêng mình, từ đó quản lý và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng thông qua nền tảng dữ liệu và AI WatsonX.

Nhắc lại cam kết của IBM về quy trình làm việc AI đáng tin cậy, IBM đã tiết lộ kế hoạch phát hành watsonx.governance, một bộ công cụ quản trị AI vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, IBM xác nhận rằng các biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ tiêu chuẩn của họ đương nhiên sẽ được mở rộng cho các mô hình AI này.

