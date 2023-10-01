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IBM 推出第一组 WatsonX Granite AI 模型

Oct 01, 2023
IBM 推出第一组 WatsonX Granite AI 模型

IBM现在发布了一项令人兴奋的公告，即将推出初始 AI 模型，作为watsonx Granite系列的一部分。这些模型植根于生成式人工智能技术，旨在执行与语言和代码相关的任务。

这些模型的变体经过调整以满足不同的业务需求，因为它们都是基于仅解码器机制的基础架构构建的。这些人工智能模型可以提供跨各种功能的可扩展性，例如从组织知识存储库创建个性化响应，压缩协议或通话日志等海量内容，以及在客户情绪分析等数据分类的同时收集见解。

IBM认识到一刀切不能放之四海而皆准，因此还安排了第三方模型的集成，例如 Meta 的 Llama 2-chat（该模型拥有多达 700 亿个参数）以及来自 Hugging Face 社区的其他模型。

IBM 软件产品高级副总裁 Dinesh Nirmal 肯定了人工智能的战略重要性，他解释道：在当前人工智能创新的格局中，注定要成功的企业会与体现可扩展成功并拥有强大内置框架和原则的人工智能技术保持一致。用于负责任的使用。重要的是，他提请大家注意 IBM 支持 WatsonX 模型的承诺以及 Granite 模型系列的发布，这清楚地反映了 IBM 在 watsonx AI 和数据平台内的整体模型生命周期管理。这为企业提供了根据其独特需求定制的尖端人工智能的竞争优势。

IBM投入了时间和资源来开发基本人工智能模型，在互联网、学术界、代码、法律和金融五个领域的不同数据集上对模型进行训练。这些模型已经过 IBM 的仔细评估，以确保它们适合业务应用程序。旨在清除令人反感内容的培训数据筛选机制的严格性，以及针对外部和内部模型进行的基准测试活动，强调了 IBM 对该项目的承诺。

此外， IBM的目标包括通过解决治理、隐私、风险评估和偏见缓解问题来确保负责任的 AI 部署。他们通过利用自己的人工智能和数据模型生命周期治理流程来实现这一目标，从而通过 WatsonX 人工智能和数据平台管理和最大限度地降低客户的风险。

IBM 重申了对可信 AI 工作流程的承诺，并透露计划在今年晚些时候发布 AI 治理工具包watsonx.governance 。除此之外，IBM 确认其标准知识产权保护自然会扩展到这些人工智能模型。

随着IBM AppMaster are also shaping the future of tech, harnessing the power of no-code tools to create feature-rich backend, web, and mobile apps, with more to look forward to in the coming months.

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