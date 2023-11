IBM dévoile le premier ensemble de modèles d'IA WatsonX Granite

IBM a maintenant fait une annonce passionnante concernant le lancement des premiers modèles d'IA dans le cadre de la série watsonx Granite. Ces modèles, ancrés dans la technologie de l'IA générative, sont conçus pour effectuer des tâches liées au langage et au code.

Les variantes de ces modèles sont ajustées pour répondre aux diverses exigences commerciales, car elles sont toutes architecturées sur les principes fondamentaux du mécanisme de décodeur uniquement. Ces modèles d'IA peuvent offrir une évolutivité à travers diverses fonctions, telles que la création de réponses personnalisées à partir des référentiels de connaissances de l'organisation, la condensation de contenus massifs tels que des accords ou des journaux d'appels, et la collecte d'informations parallèlement à la classification des données comme l'analyse des sentiments des clients.

Conscient qu'il n'y a pas de solution universelle, IBM a également pris des dispositions pour l'intégration de modèles tiers comme le chat Llama 2 de Meta, un modèle qui bénéficie de jusqu'à 70 milliards de paramètres et d'autres de la communauté Hugging Face.

Affirmant l'importance stratégique de l'IA, Dinesh Nirmal, vice-président principal des produits chez IBM Software, a expliqué : Dans le paysage actuel de l'innovation en matière d'IA, les entreprises vouées au succès s'alignent sur des technologies d'IA incarnant un succès évolutif et possédant de solides cadres et principes intégrés. pour une utilisation responsable. Surtout, il a attiré l'attention sur l'engagement d'IBM à soutenir les modèles WatsonX et la sortie de la série de modèles Granite comme reflets clairs de la gestion holistique du cycle de vie des modèles d'IBM au sein de la plateforme d'IA et de données Watsonx. Cela offre aux entreprises un avantage concurrentiel grâce à une IA de pointe conçue sur mesure pour leurs besoins uniques.

IBM a investi du temps et des ressources dans le développement de modèles d'IA fondamentaux en les formant sur divers ensembles de données dans cinq domaines : Internet, le monde universitaire, le code, le droit et la finance. Ces modèles ont été soigneusement évalués par IBM pour garantir leur adéquation aux applications métier. La rigueur impliquée dans le mécanisme de filtrage des données de formation pour nettoyer le contenu répréhensible, en conjonction avec les activités d'analyse comparative menées par rapport à des modèles externes et internes, souligne l'engagement d'IBM dans le projet.

De plus, les objectifs d' IBM incluent la garantie de déploiements responsables de l'IA en abordant la gouvernance, la confidentialité, l'évaluation des risques et l'atténuation des préjugés. Ils y parviennent en tirant parti de leurs propres processus de gouvernance du cycle de vie de l'IA et des modèles de données, gérant et minimisant ainsi les risques pour les clients via la plateforme d'IA et de données WatsonX.

Réitérant l'engagement d'IBM en faveur de flux de travail d'IA fiables, il a révélé son intention de publier watsonx.governance, une boîte à outils de gouvernance de l'IA, plus tard dans l'année. Parallèlement, IBM a confirmé que ses protections standards en matière de propriété intellectuelle seraient naturellement étendues à ces modèles d'IA.

