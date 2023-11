IBM revela o primeiro conjunto de modelos WatsonX Granite AI

IBM fez agora um anúncio emocionante sobre o lançamento dos modelos iniciais de IA como parte da série watsonx Granite. Esses modelos, enraizados na tecnologia generativa de IA, são criados para realizar tarefas relacionadas a linguagem e código.

As variantes desses modelos são ajustadas para atender aos diversos requisitos de negócios, uma vez que todos são arquitetados com base nos fundamentos do mecanismo somente decodificador. Esses modelos de IA podem oferecer escalabilidade em diversas funções, como a criação de respostas personalizadas a partir de repositórios de conhecimento da organização, a condensação de conteúdo massivo, como contratos ou registros de chamadas, e a coleta de insights juntamente com a classificação de dados, como a análise de sentimento do cliente.

Reconhecendo que um tamanho único não serve para todos, IBM também tomou providências para a integração de modelos de terceiros, como o Llama 2-chat da Meta, um modelo que possui até 70 bilhões de parâmetros e outros da comunidade Hugging Face.

Afirmando a importância estratégica da IA, Dinesh Nirmal, vice-presidente sênior de produtos da IBM Software, explicou: No cenário atual de inovação em IA, as empresas destinadas ao sucesso alinham-se com tecnologias de IA que incorporam sucesso escalável e possuem fortes estruturas e princípios integrados. para uso responsável. É importante ressaltar que ele chamou a atenção para o compromisso da IBM em apoiar os modelos WatsonX e o lançamento da série de modelos Granite como reflexos claros do gerenciamento holístico do ciclo de vida do modelo da IBM dentro da plataforma de dados e IA watsonx. Isso proporciona às empresas uma vantagem competitiva com IA de ponta, projetada de acordo com suas necessidades exclusivas.

IBM investiu tempo e recursos no desenvolvimento de modelos fundamentais de IA, treinando-os em diversos conjuntos de dados em cinco domínios: Internet, academia, código, jurídico e financeiro. Esses modelos foram cuidadosamente avaliados pela IBM para garantir sua adequação às aplicações de negócios. O rigor envolvido no mecanismo de triagem de dados de treinamento para limpar o conteúdo questionável, em conjunto com as atividades de benchmarking realizadas em modelos externos e internos, ressalta o compromisso da IBM com o projeto.

Além disso, os objetivos da IBM incluem garantir implementações responsáveis ​​de IA, abordando governança, privacidade, avaliações de risco e mitigação de preconceitos. Eles conseguem isso aproveitando seus próprios processos de governança de ciclo de vida de modelo de dados e IA, gerenciando e minimizando assim o risco para os clientes por meio da IA ​​e da plataforma de dados WatsonX.

Reiterando o compromisso da IBM com fluxos de trabalho confiáveis ​​de IA, ela revelou planos para lançar watsonx.governance, um kit de ferramentas de governança de IA, no final do ano. Paralelamente, a IBM confirmou que as suas protecções padrão de propriedade intelectual seriam naturalmente alargadas a estes modelos de IA.

