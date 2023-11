IBM เปิดตัวโมเดล WatsonX Granite AI ชุดแรก

ขณะนี้ IBM ได้ประกาศที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการเปิดตัวโมเดล AI เริ่มต้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ watsonx Granite โมเดลเหล่านี้ซึ่งมีรากฐานมาจากเทคโนโลยี generative AI ได้รับการออกแบบมาเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและโค้ด

รุ่นต่างๆ ของโมเดลเหล่านี้ได้รับการปรับให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย เนื่องจากโมเดลทั้งหมดได้รับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานของกลไกพื้นฐานของตัวถอดรหัสเท่านั้น โมเดล AI เหล่านี้สามารถนำเสนอความสามารถในการปรับขนาดในฟังก์ชันต่างๆ เช่น การสร้างการตอบสนองส่วนบุคคลจากคลังความรู้ขององค์กร การย่อเนื้อหาขนาดใหญ่ เช่น ข้อตกลงหรือบันทึกการโทร และการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกควบคู่ไปกับการจำแนกประเภทของข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า

ด้วยตระหนักว่าขนาดเดียวไม่เหมาะกับทุกคน IBM ยังได้เตรียมการสำหรับการบูรณาการโมเดลของบุคคลที่สาม เช่น Meta's Llama 2-chat ซึ่งเป็นโมเดลที่มีพารามิเตอร์มากถึง 70 พันล้านพารามิเตอร์ และอื่นๆ จากชุมชน Hugging Face

เพื่อยืนยันถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของ AI Dinesh Nirmal รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ IBM Software อธิบายว่า: ในภูมิทัศน์ปัจจุบันของนวัตกรรม AI ธุรกิจที่มุ่งสู่ความสำเร็จจะสอดคล้องกับเทคโนโลยี AI ที่รวบรวมความสำเร็จที่ปรับขนาดได้ และมีกรอบงานและหลักการที่แข็งแกร่งในตัว เพื่อการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบ ที่สำคัญ เขาดึงความสนใจไปที่ความมุ่งมั่นของ IBM ที่จะยืนหยัดอยู่เบื้องหลังโมเดล WatsonX และการเปิดตัวซีรีส์โมเดล Granite ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการจัดการวงจรการใช้งานโมเดลแบบองค์รวมของ IBM ภายใน watsonx AI และแพลตฟอร์มข้อมูล สิ่งนี้ทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย AI ที่ล้ำสมัยซึ่งออกแบบมาเพื่อความต้องการเฉพาะของพวกเขา

IBM ได้ลงทุนเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาโมเดล AI พื้นฐานโดยการฝึกอบรมเกี่ยวกับชุดข้อมูลที่หลากหลายในห้าโดเมน: อินเทอร์เน็ต วิชาการ โค้ด กฎหมาย และการเงิน โมเดลเหล่านี้ได้รับการประเมินอย่างรอบคอบโดย IBM เพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะสมกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจ ความเข้มงวดที่เกี่ยวข้องกับกลไกการคัดกรองข้อมูลการฝึกอบรมเพื่อล้างเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ร่วมกับกิจกรรมการเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่ดำเนินการกับโมเดลทั้งภายนอกและภายใน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ IBM ในโครงการนี้

นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของ IBM ยังรวมถึงการรับรองการปรับใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ โดยจัดการกับการกำกับดูแล ความเป็นส่วนตัว การประเมินความเสี่ยง และการบรรเทาอคติ พวกเขาบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการใช้ประโยชน์จาก AI ของตนเองและกระบวนการกำกับดูแลวงจรชีวิตของแบบจำลองข้อมูล ดังนั้นจึงจัดการและลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าผ่านทาง WatsonX AI และแพลตฟอร์มข้อมูล

ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ IBM ในการสร้างเวิร์กโฟลว์ AI ที่เชื่อถือได้ โดยเปิดเผยแผนที่จะเปิดตัว watsonx.governance ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือกำกับดูแล AI ในปลายปีนี้ นอกจากนี้ IBM ยังยืนยันว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานจะขยายไปยังโมเดล AI เหล่านี้โดยธรรมชาติ

ในขณะที่การพัฒนาจากยักษ์ใหญ่อย่าง IBM AppMaster are also shaping the future of tech, harnessing the power of no-code tools to create feature-rich backend, web, and mobile apps, with more to look forward to in the coming months.