IBM stellt den ersten Satz von WatsonX Granite AI-Modellen vor

IBM hat nun eine spannende Ankündigung zur Einführung der ersten KI-Modelle als Teil der watsonx Granite Serie gemacht. Diese Modelle basieren auf generativer KI-Technologie und sind für die Ausführung sprach- und codebezogener Aufgaben konzipiert.

Die Varianten dieser Modelle werden an unterschiedliche Geschäftsanforderungen angepasst, da sie alle auf den Grundlagen des Nur-Decoder-Mechanismus basieren. Diese KI-Modelle können Skalierbarkeit für verschiedene Funktionen bieten, z. B. die Erstellung personalisierter Antworten aus Wissensrepositorys der Organisation, die Verdichtung umfangreicher Inhalte wie Vereinbarungen oder Anrufprotokolle und das Sammeln von Erkenntnissen neben der Klassifizierung von Daten wie die Analyse der Kundenstimmung.

Da IBM erkannt hat, dass es keine einheitliche Lösung gibt, hat es auch Vorkehrungen für die Integration von Modellen von Drittanbietern getroffen, etwa von Metas Llama 2-Chat, einem Modell mit bis zu 70 Milliarden Parametern und anderen Modellen aus der Hugging Face-Community.

Dinesh Nirmal, Senior Vice President of Products bei IBM Software, bekräftigte die strategische Bedeutung von KI und erklärte: „In der aktuellen Landschaft der KI-Innovation orientieren sich erfolgsorientierte Unternehmen an KI-Technologien, die skalierbaren Erfolg verkörpern und über starke integrierte Frameworks und Prinzipien verfügen.“ für einen verantwortungsvollen Umgang. Wichtig ist, dass er auf das Engagement von IBM aufmerksam machte, hinter WatsonX-Modellen und der Veröffentlichung der Granite-Modellreihe zu stehen, als klare Widerspiegelung des ganzheitlichen Modelllebenszyklusmanagements von IBM innerhalb der Watsonx-KI- und Datenplattform. Dies verschafft Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil mit modernster KI, die speziell auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

IBM hat Zeit und Ressourcen in die Entwicklung grundlegender KI-Modelle investiert, indem es sie anhand verschiedener Datensätze in fünf Bereichen trainiert: Internet, Wissenschaft, Code, Recht und Finanzen. Diese Modelle wurden von IBM sorgfältig evaluiert, um ihre Eignung für Geschäftsanwendungen sicherzustellen. Die Genauigkeit des Trainingsdaten-Screening-Mechanismus zur Bereinigung anstößiger Inhalte in Verbindung mit den Benchmarking-Aktivitäten anhand externer und interner Modelle unterstreicht das Engagement von IBM für das Projekt.

Darüber hinaus gehört es zu den Zielen von IBM, einen verantwortungsvollen KI-Einsatz sicherzustellen, indem Governance, Datenschutz, Risikobewertungen und Voreingenommenheitsminderung thematisiert werden. Dies erreichen sie, indem sie ihre eigenen KI- und Datenmodell-Lebenszyklus-Governance-Prozesse nutzen und so das Risiko für Kunden über die KI- und Datenplattform WatsonX verwalten und minimieren.

IBM bekräftigte sein Engagement für vertrauenswürdige KI-Workflows und enthüllte Pläne zur Veröffentlichung watsonx.governance, einem KI-Governance-Toolkit, später im Jahr. Darüber hinaus bestätigte IBM, dass seine standardmäßigen Schutzmaßnahmen für geistiges Eigentum selbstverständlich auf diese KI-Modelle ausgeweitet würden.

