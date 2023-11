IBM onthult de eerste reeks WatsonX Granite AI-modellen

IBM heeft nu een spannende aankondiging gedaan over de lancering van de eerste AI-modellen als onderdeel van de watsonx Granite serie. Deze modellen, geworteld in generatieve AI-technologie, zijn gemaakt om taal- en codegerelateerde taken uit te voeren.

De varianten van deze modellen zijn aangepast om te voldoen aan uiteenlopende zakelijke vereisten, aangezien ze allemaal zijn ontworpen op basis van de basisprincipes van het decoder-only-mechanisme. Deze AI-modellen kunnen schaalbaarheid bieden voor verschillende functies, zoals het creëren van gepersonaliseerde antwoorden uit kennisopslagplaatsen van organisaties, het condenseren van enorme inhoud zoals overeenkomsten of oproeplogboeken, en het verzamelen van inzichten naast de classificatie van gegevens zoals analyse van klantsentiment.

In het besef dat één maat niet voor iedereen geschikt is, heeft IBM ook regelingen getroffen voor de integratie van modellen van derden, zoals Meta's Llama 2-chat, een model dat tot 70 miljard parameters kan gebruiken, en andere van de Hugging Face-gemeenschap.

Dinesh Nirmal, Senior Vice President of Products bij IBM Software bevestigde het strategische belang van AI en legde uit: In het huidige landschap van AI-innovatie sluiten bedrijven die voorbestemd zijn voor succes zich aan bij AI-technologieën die schaalbaar succes belichamen en over sterke ingebouwde raamwerken en principes beschikken. voor verantwoord gebruik. Belangrijk is dat hij de aandacht vestigde op IBM's toewijding om achter WatsonX-modellen en de release van de Granite-modelserie te staan ​​als duidelijke weerspiegeling van IBM's holistische modellevenscyclusbeheer binnen het watsonx AI- en dataplatform. Dit biedt bedrijven een concurrentievoordeel met geavanceerde AI die op maat is ontworpen voor hun unieke behoeften.

IBM heeft tijd en middelen geïnvesteerd in de ontwikkeling van fundamentele AI-modellen door deze te trainen op diverse datasets in vijf domeinen: internet, de academische wereld, code, juridische zaken en financiën. Deze modellen zijn zorgvuldig geëvalueerd door IBM om hun geschiktheid voor zakelijke toepassingen te garanderen. De nauwgezetheid die gepaard gaat met het mechanisme voor het screenen van trainingsgegevens om de aanstootgevende inhoud op te schonen, in combinatie met de benchmarkingactiviteiten die worden uitgevoerd tegen zowel externe als interne modellen, onderstreept de betrokkenheid van IBM bij het project.

Bovendien omvatten de doelstellingen van IBM onder meer het garanderen van verantwoorde AI-implementaties door aandacht te besteden aan governance, privacy, risicobeoordelingen en het beperken van vooroordelen. Ze bereiken dit door gebruik te maken van hun eigen AI- en datamodel-levenscyclusbeheerprocessen, waardoor de risico's voor klanten worden beheerd en geminimaliseerd via het WatsonX AI- en dataplatform.

Het herhaalde de toewijding van IBM aan vertrouwde AI-workflows en onthulde plannen om later dit jaar watsonx.governance, een AI-governance-toolkit, uit te brengen. Daarnaast bevestigde IBM dat de standaardbescherming van intellectueel eigendom uiteraard zou worden uitgebreid tot deze AI-modellen.

Terwijl ontwikkelingen van giganten als IBM AppMaster are also shaping the future of tech, harnessing the power of no-code tools to create feature-rich backend, web, and mobile apps, with more to look forward to in the coming months.