IBM WatsonX গ্রানাইট AI মডেলের প্রথম সেট উন্মোচন করেছে

IBM এখন watsonx Granite সিরিজের অংশ হিসাবে প্রাথমিক AI মডেলগুলি লঞ্চ করার বিষয়ে একটি উত্তেজনাপূর্ণ ঘোষণা করেছে। এই মডেলগুলি, জেনারেটিভ এআই প্রযুক্তিতে নিহিত, ভাষা- এবং কোড-সম্পর্কিত কাজগুলি সম্পাদন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

এই মডেলগুলির ভেরিয়েন্টগুলি বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সামঞ্জস্য করা হয়েছে, যেহেতু এগুলি সমস্ত ডিকোডার-কেবল মেকানিজমের মৌলিক বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে৷ এই AI মডেলগুলি বিভিন্ন ফাংশন জুড়ে স্কেলেবিলিটি অফার করতে পারে, যেমন প্রতিষ্ঠানের জ্ঞান ভান্ডার থেকে ব্যক্তিগতকৃত প্রতিক্রিয়া তৈরি করা, চুক্তি বা কল লগের মতো বিশাল সামগ্রীকে ঘনীভূত করা এবং গ্রাহক অনুভূতি বিশ্লেষণের মতো ডেটার শ্রেণীবিভাগের পাশাপাশি অন্তর্দৃষ্টি সংগ্রহ করা।

এক মাপ সব মানানসই নয় তা স্বীকার করে, IBM মেটা'স লামা 2-চ্যাটের মতো তৃতীয়-পক্ষের মডেলগুলির একীকরণের ব্যবস্থা করেছে, একটি মডেল যা 70 বিলিয়ন পর্যন্ত প্যারামিটার এবং আলিঙ্গন মুখ সম্প্রদায়ের অন্যান্যদের উপভোগ করে৷

AI-এর কৌশলগত গুরুত্ব নিশ্চিত করে, IBM সফ্টওয়্যারের পণ্যের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট দীনেশ নির্মল ব্যাখ্যা করেছেন: AI উদ্ভাবনের বর্তমান ল্যান্ডস্কেপে, সাফল্যের জন্য নির্ধারিত ব্যবসাগুলি নিজেদেরকে AI প্রযুক্তির সাথে সারিবদ্ধ করে যাতে স্কেলযোগ্য সাফল্যকে মূর্ত করে এবং শক্তিশালী অন্তর্নির্মিত কাঠামো এবং নীতির অধিকারী হয়। দায়িত্বশীল ব্যবহারের জন্য। গুরুত্বপূর্ণভাবে, তিনি ওয়াটসনএক্স এআই এবং ডেটা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আইবিএমের হোলিস্টিক মডেল লাইফসাইকেল পরিচালনার স্পষ্ট প্রতিফলন হিসাবে ওয়াটসনএক্স মডেলগুলির পিছনে দাঁড়ানোর জন্য আইবিএম-এর প্রতিশ্রুতি এবং গ্রানাইট মডেল সিরিজ প্রকাশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এটি ব্যবসাগুলিকে তাদের অনন্য প্রয়োজনের জন্য কাস্টম-ডিজাইন করা কাটিং-এজ AI সহ একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রান্ত প্রদান করে।

IBM পাঁচটি ডোমেনে বিভিন্ন ডেটাসেটে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৌলিক এআই মডেলগুলির বিকাশে সময় এবং সংস্থান বিনিয়োগ করেছে: ইন্টারনেট, একাডেমিয়া, কোড, আইনি এবং অর্থ। ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তাদের উপযুক্ততা নিশ্চিত করার জন্য এই মডেলগুলিকে IBM দ্বারা সাবধানতার সাথে মূল্যায়ন করা হয়েছে। বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় মডেলের বিরুদ্ধে পরিচালিত বেঞ্চমার্কিং কার্যক্রমের সাথে আপত্তিকর বিষয়বস্তু পরিষ্কার করার জন্য প্রশিক্ষণের ডেটা স্ক্রীনিং প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত কঠোরতা প্রকল্পের প্রতি আইবিএম-এর প্রতিশ্রুতিকে আন্ডারস্কোর করে।

অধিকন্তু, IBM এর উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে শাসন, গোপনীয়তা, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং পক্ষপাত কমানোর মাধ্যমে দায়িত্বশীল AI স্থাপনা নিশ্চিত করা। তারা তাদের নিজস্ব AI এবং ডেটা মডেল লাইফসাইকেল গভর্ন্যান্স প্রক্রিয়াগুলিকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে এটি অর্জন করে, যার ফলে WatsonX AI এবং ডেটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ক্লায়েন্টদের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং হ্রাস করা হয়।

বিশ্বস্ত AI কর্মপ্রবাহের প্রতি IBM-এর প্রতিশ্রুতি পুনরুক্তি করে, এটি বছরের শেষের দিকে watsonx.governance, একটি AI গভর্নেন্স টুলকিট প্রকাশ করার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। এর পাশাপাশি, আইবিএম নিশ্চিত করেছে যে এর মানক বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সুরক্ষা স্বাভাবিকভাবেই এই AI মডেলগুলিতে প্রসারিত হবে।

