IBM przedstawia pierwszy zestaw modeli sztucznej inteligencji WatsonX Granite

IBM ogłosił teraz ekscytujące ogłoszenie dotyczące wprowadzenia na rynek pierwszych modeli sztucznej inteligencji w ramach serii watsonx Granite. Modele te, oparte na technologii generatywnej sztucznej inteligencji, są tworzone do wykonywania zadań związanych z językiem i kodem.

Warianty tych modeli są dostosowywane do różnorodnych wymagań biznesowych, ponieważ wszystkie są zbudowane w oparciu o mechanizm oparty wyłącznie na dekoderze. Te modele sztucznej inteligencji mogą oferować skalowalność w zakresie różnych funkcji, takich jak tworzenie spersonalizowanych odpowiedzi z repozytoriów wiedzy organizacji, kondensowanie ogromnej zawartości, takiej jak umowy lub dzienniki połączeń, oraz zbieranie spostrzeżeń wraz z klasyfikacją danych, np. analizą nastrojów klientów.

Mając świadomość, że nie ma uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich, IBM poczynił także przygotowania w celu integracji modeli innych firm, takich jak Meta's Llama 2-chat, model obsługujący aż 70 miliardów parametrów, oraz inne rozwiązania opracowane przez społeczność Hugging Face.

Potwierdzając strategiczne znaczenie sztucznej inteligencji, Dinesh Nirmal, starszy wiceprezes ds. produktów w IBM Software, wyjaśnił: W obecnym krajobrazie innowacji w zakresie sztucznej inteligencji firmy skazane na sukces wybierają technologie sztucznej inteligencji ucieleśniające skalowalny sukces i posiadające solidne wbudowane ramy i zasady do odpowiedzialnego użytkowania. Co ważne, zwrócił uwagę na zaangażowanie IBM we wspieranie modeli WatsonX i wypuszczenie serii modeli Granite, co stanowi wyraźne odzwierciedlenie holistycznego zarządzania cyklem życia modeli przez IBM w ramach platformy Watsonx AI i danych. Zapewnia to firmom przewagę konkurencyjną dzięki najnowocześniejszej sztucznej inteligencji zaprojektowanej specjalnie dla ich unikalnych potrzeb.

IBM zainwestował czas i zasoby w rozwój podstawowych modeli sztucznej inteligencji, szkoląc je w oparciu o różnorodne zbiory danych w pięciu dziedzinach: internet, środowisko akademickie, kodowanie, prawo i finanse. Modele te zostały dokładnie sprawdzone przez IBM, aby zapewnić ich przydatność do zastosowań biznesowych. Rygor związany z mechanizmem sprawdzania danych szkoleniowych w celu usunięcia budzącej zastrzeżenia treści, w połączeniu z działaniami porównawczymi przeprowadzanymi zarówno w oparciu o modele zewnętrzne, jak i wewnętrzne, podkreśla zaangażowanie IBM w projekt.

Co więcej, do celów IBM należy zapewnienie odpowiedzialnego wdrażania sztucznej inteligencji poprzez uwzględnienie kwestii zarządzania, prywatności, oceny ryzyka i łagodzenia stronniczości. Osiągają to, wykorzystując własne procesy zarządzania sztuczną inteligencją i cyklem życia modeli danych, zarządzając w ten sposób ryzykiem dla klientów i minimalizując je za pośrednictwem platformy WatsonX AI i danych.

Powtarzając zaangażowanie IBM w zaufane przepływy pracy oparte na sztucznej inteligencji, ujawniono plany wydania watsonx.governance, zestawu narzędzi do zarządzania sztuczną inteligencją, jeszcze w tym roku. Oprócz tego IBM potwierdził, że standardowe zabezpieczenia własności intelektualnej zostaną w naturalny sposób rozszerzone na te modele sztucznej inteligencji.

