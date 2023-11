आईबीएम ने वॉटसनएक्स ग्रेनाइट एआई मॉडल के पहले सेट का अनावरण किया

IBM ने अब watsonx Granite श्रृंखला के हिस्से के रूप में शुरुआती एआई मॉडल के लॉन्च के बारे में एक रोमांचक घोषणा की है। जेनेरेटिव एआई तकनीक पर आधारित ये मॉडल भाषा और कोड से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं।

इन मॉडलों के वेरिएंट को विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए समायोजित किया गया है, क्योंकि वे सभी डिकोडर-केवल तंत्र के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये एआई मॉडल विभिन्न कार्यों में स्केलेबिलिटी प्रदान कर सकते हैं, जैसे संगठन ज्ञान भंडार से वैयक्तिकृत प्रतिक्रियाएं बनाना, समझौतों या कॉल लॉग जैसी विशाल सामग्री को संघनित करना और ग्राहक भावना विश्लेषण जैसे डेटा के वर्गीकरण के साथ-साथ अंतर्दृष्टि एकत्र करना।

यह स्वीकार करते हुए कि एक आकार सभी के लिए उपयुक्त नहीं है, IBM ने मेटा के लामा 2-चैट जैसे तीसरे पक्ष के मॉडल के एकीकरण की भी व्यवस्था की है, एक मॉडल जो 70 बिलियन मापदंडों तक का आनंद लेता है और हगिंग फेस समुदाय से अन्य।

एआई के रणनीतिक महत्व की पुष्टि करते हुए, आईबीएम सॉफ्टवेयर में उत्पादों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दिनेश निर्मल ने समझाया: एआई नवाचार के वर्तमान परिदृश्य में, सफलता के लिए नियत व्यवसाय खुद को एआई प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़ते हैं जो स्केलेबल सफलता का प्रतीक हैं और मजबूत अंतर्निहित रूपरेखा और सिद्धांत रखते हैं। जिम्मेदार उपयोग के लिए. महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने वाटसनएक्स मॉडल के पीछे खड़े होने के लिए आईबीएम की प्रतिबद्धता और वाटसनएक्स एआई और डेटा प्लेटफॉर्म के भीतर आईबीएम के समग्र मॉडल जीवनचक्र प्रबंधन के स्पष्ट प्रतिबिंब के रूप में ग्रेनाइट मॉडल श्रृंखला की रिलीज पर ध्यान आकर्षित किया। यह व्यवसायों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए कस्टम-डिज़ाइन किए गए अत्याधुनिक AI के साथ प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करता है।

IBM पांच डोमेन: इंटरनेट, अकादमिक, कोड, कानूनी और वित्त में विविध डेटासेट पर प्रशिक्षण देकर मौलिक एआई मॉडल के विकास में समय और संसाधनों का निवेश किया है। व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए उनकी उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम द्वारा इन मॉडलों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया है। बाहरी और आंतरिक दोनों मॉडलों के खिलाफ की गई बेंचमार्किंग गतिविधियों के साथ-साथ आपत्तिजनक सामग्री को साफ करने के लिए प्रशिक्षण डेटा स्क्रीनिंग तंत्र में शामिल कठोरता, परियोजना के प्रति आईबीएम की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

इसके अलावा, IBM के उद्देश्यों में शासन, गोपनीयता, जोखिम मूल्यांकन और पूर्वाग्रह शमन को संबोधित करके जिम्मेदार एआई तैनाती सुनिश्चित करना शामिल है। वे अपने स्वयं के एआई और डेटा मॉडल जीवनचक्र शासन प्रक्रियाओं का लाभ उठाकर इसे हासिल करते हैं, जिससे वॉटसनएक्स एआई और डेटा प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों के लिए जोखिम को प्रबंधित और कम किया जा सकता है।

विश्वसनीय एआई वर्कफ़्लो के प्रति आईबीएम की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, इसने वर्ष के अंत में एक एआई गवर्नेंस टूलकिट, watsonx.governance जारी करने की योजना का खुलासा किया। इसके साथ ही, आईबीएम ने पुष्टि की कि उसकी मानक बौद्धिक संपदा सुरक्षा स्वाभाविक रूप से इन एआई मॉडलों तक बढ़ाई जाएगी।

जैसे-जैसे IBM AppMaster are also shaping the future of tech, harnessing the power of no-code tools to create feature-rich backend, web, and mobile apps, with more to look forward to in the coming months.