تكشف شركة IBM عن المجموعة الأولى من نماذج WatsonX Granite AI

أصدرت IBM الآن إعلانًا مثيرًا حول إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي الأولية كجزء من سلسلة watsonx Granite. تم تصميم هذه النماذج، المتجذرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية، لتنفيذ المهام المتعلقة باللغة والتعليمات البرمجية.

يتم تعديل متغيرات هذه النماذج لتتناسب مع متطلبات العمل المتنوعة، نظرًا لأنها جميعها مبنية على أساسيات آلية فك التشفير فقط. يمكن أن توفر نماذج الذكاء الاصطناعي هذه إمكانية التوسع عبر وظائف مختلفة، مثل إنشاء استجابات مخصصة من مستودعات المعرفة الخاصة بالمؤسسة، وتكثيف المحتوى الضخم مثل الاتفاقيات أو سجلات المكالمات، وجمع الرؤى إلى جانب تصنيف البيانات مثل تحليل مشاعر العملاء.

وإدراكًا منها أن حجمًا واحدًا لا يناسب الجميع، قامت IBM أيضًا باتخاذ الترتيبات اللازمة لدمج نماذج الطرف الثالث مثل Meta's Llama 2-chat، وهو نموذج يتمتع بما يصل إلى 70 مليار معلمة وغيرها من مجتمع Hugging Face.

تأكيدًا على الأهمية الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي، أوضح دينيش نيرمال، نائب الرئيس الأول للمنتجات في شركة IBM Software: في المشهد الحالي لابتكار الذكاء الاصطناعي، فإن الشركات الموجهة نحو النجاح تتوافق مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تجسد نجاحًا قابلاً للتطوير وتمتلك أطر عمل ومبادئ قوية مدمجة. للاستخدام المسؤول. والأهم من ذلك، أنه لفت الانتباه إلى التزام IBM بالوقوف وراء نماذج WatsonX وإصدار سلسلة نماذج Granite باعتبارها انعكاسات واضحة لإدارة دورة حياة نموذج IBM الشاملة ضمن نظام Watsonx AI ومنصة البيانات. وهذا يوفر للشركات ميزة تنافسية مع الذكاء الاصطناعي المتطور المصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتها الفريدة.

استثمرت IBM الوقت والموارد في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية من خلال تدريبها على مجموعات بيانات متنوعة عبر خمسة مجالات: الإنترنت، والأوساط الأكاديمية، والتعليمات البرمجية، والقانونية، والمالية. وقد تم تقييم هذه النماذج بعناية من قبل شركة IBM للتأكد من ملاءمتها لتطبيقات الأعمال. إن الدقة المتضمنة في آلية فحص بيانات التدريب لتطهير المحتوى غير المرغوب فيه، بالتزامن مع أنشطة المقارنة التي تم تنفيذها مقابل النماذج الخارجية والداخلية، تؤكد التزام IBM بالمشروع.

علاوة على ذلك، تتضمن أهداف IBM ضمان النشر المسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال معالجة الحوكمة والخصوصية وتقييمات المخاطر وتخفيف التحيز. إنهم يحققون ذلك من خلال الاستفادة من عمليات حوكمة دورة حياة الذكاء الاصطناعي ونموذج البيانات الخاصة بهم، وبالتالي إدارة المخاطر وتقليلها للعملاء من خلال WatsonX AI ومنصة البيانات.

تكرارًا لالتزام IBM بسير عمل الذكاء الاصطناعي الموثوق به، كشفت عن خطط لإصدار watsonx.governance ، وهي مجموعة أدوات لحوكمة الذكاء الاصطناعي، في وقت لاحق من هذا العام. إلى جانب ذلك، أكدت شركة IBM أن معايير حماية الملكية الفكرية الخاصة بها ستمتد بطبيعة الحال لتشمل نماذج الذكاء الاصطناعي هذه.

