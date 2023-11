IBM presenta el primer conjunto de modelos de IA WatsonX Granite

IBM ha hecho un anuncio interesante sobre el lanzamiento de los modelos iniciales de IA como parte de la serie watsonx Granite. Estos modelos, basados ​​en la tecnología de IA generativa, están diseñados para llevar a cabo tareas relacionadas con el lenguaje y el código.

Las variantes de estos modelos se ajustan para satisfacer diversos requisitos comerciales, ya que todas están diseñadas sobre los fundamentos del mecanismo de solo decodificador. Estos modelos de IA pueden ofrecer escalabilidad en varias funciones, como crear respuestas personalizadas a partir de repositorios de conocimiento de la organización, condensar contenido masivo como acuerdos o registros de llamadas y recopilar información junto con la clasificación de datos, como el análisis de la opinión del cliente.

Al reconocer que una talla no sirve para todos, IBM también ha hecho arreglos para la integración de modelos de terceros como Meta's Llama 2-chat, un modelo que disfruta de hasta 70 mil millones de parámetros y otros de la comunidad Hugging Face.

Al afirmar la importancia estratégica de la IA, Dinesh Nirmal, vicepresidente senior de productos de IBM Software, explicó: En el panorama actual de innovación en IA, las empresas destinadas al éxito se alinean con tecnologías de IA que incorporan el éxito escalable y poseen sólidos marcos y principios integrados. para un uso responsable. Es importante destacar que llamó la atención sobre el compromiso de IBM de respaldar los modelos WatsonX y el lanzamiento de la serie de modelos Granite como reflejos claros de la gestión holística del ciclo de vida del modelo de IBM dentro de la plataforma de datos e inteligencia artificial de Watsonx. Esto proporciona a las empresas una ventaja competitiva con IA de vanguardia diseñada a medida para sus necesidades únicas.

IBM ha invertido tiempo y recursos en el desarrollo de modelos fundamentales de IA capacitándolos en diversos conjuntos de datos en cinco dominios: Internet, academia, código, legal y finanzas. IBM ha evaluado cuidadosamente estos modelos para garantizar su idoneidad para aplicaciones empresariales. El rigor involucrado en el mecanismo de selección de datos de capacitación para limpiar el contenido objetable, junto con las actividades de evaluación comparativa llevadas a cabo contra modelos externos e internos, subraya el compromiso de IBM con el proyecto.

Además, los objetivos de IBM incluyen garantizar implementaciones responsables de IA abordando la gobernanza, la privacidad, las evaluaciones de riesgos y la mitigación de sesgos. Lo logran aprovechando sus propios procesos de gobernanza del ciclo de vida del modelo de datos e inteligencia artificial, gestionando y minimizando así el riesgo para los clientes a través de la plataforma de datos e inteligencia artificial WatsonX.

Reiterando el compromiso de IBM con los flujos de trabajo de IA confiables, reveló planes para lanzar watsonx.governance, un conjunto de herramientas de gobernanza de IA, más adelante este año. Además, IBM confirmó que sus protecciones estándar de propiedad intelectual se extenderían naturalmente a estos modelos de IA.

A medida que se desarrollan los avances de gigantes como IBM AppMaster are also shaping the future of tech, harnessing the power of no-code tools to create feature-rich backend, web, and mobile apps, with more to look forward to in the coming months.