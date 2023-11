IBM, 첫 번째 WatsonX Granite AI 모델 세트 공개

IBM 이제 watsonx Granite 시리즈의 일부로 초기 AI 모델 출시에 대한 흥미로운 발표를 했습니다. 생성 AI 기술에 기반을 둔 이러한 모델은 언어 및 코드 관련 작업을 수행하도록 제작되었습니다.

이러한 모델의 변형은 모두 디코더 전용 메커니즘의 기본을 기반으로 아키텍처가 구축되므로 다양한 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정됩니다. 이러한 AI 모델은 조직 지식 저장소에서 개인화된 응답 생성, 계약서나 통화 기록과 같은 대규모 콘텐츠 압축, 고객 감정 분석과 같은 데이터 분류와 함께 통찰력 수집 등 다양한 기능에 걸쳐 확장성을 제공할 수 있습니다.

하나의 크기가 모든 것에 적합하지 않다는 점을 인식한 IBM 또한 최대 700억 개의 매개변수를 사용하는 모델인 Meta의 Llama 2-chat과 Hugging Face 커뮤니티의 다른 모델과 같은 타사 모델의 통합을 준비했습니다.

IBM 소프트웨어의 제품 담당 수석 부사장인 Dinesh Nirmal은 AI의 전략적 중요성을 확인하면서 다음과 같이 설명했습니다. 현재 AI 혁신 환경에서 성공할 기업은 확장 가능한 성공을 구현하고 강력한 내장 프레임워크와 원칙을 보유하는 AI 기술에 맞춰 조정됩니다. 책임있는 사용을 위해. 중요한 것은, 그는 WatsonX AI 및 데이터 플랫폼 내에서 IBM의 전체적인 모델 라이프사이클 관리를 명확하게 반영하는 WatsonX 모델 지원 및 Granite 모델 시리즈 출시를 뒷받침하려는 IBM의 노력에 주목했습니다. 이를 통해 기업은 고유한 요구 사항에 맞게 맞춤 설계된 최첨단 AI를 통해 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

IBM 인터넷, 학계, 코드, 법률, 금융 등 5개 영역의 다양한 데이터 세트에 대한 교육을 통해 기본 AI 모델 개발에 시간과 리소스를 투자했습니다. 이러한 모델은 비즈니스 애플리케이션에 대한 적합성을 보장하기 위해 IBM에서 신중하게 평가되었습니다. 외부 및 내부 모델 모두에 대해 수행되는 벤치마킹 활동과 함께 불쾌한 콘텐츠를 정리하기 위한 교육 데이터 스크리닝 메커니즘의 엄격함은 프로젝트에 대한 IBM의 헌신을 강조합니다.

또한 IBM 의 목표에는 거버넌스, 개인 정보 보호, 위험 평가 및 편견 완화를 해결하여 책임감 있는 AI 배포를 보장하는 것이 포함됩니다. 이들은 자체 AI 및 데이터 모델 라이프사이클 거버넌스 프로세스를 활용하여 WatsonX AI 및 데이터 플랫폼을 통해 고객의 위험을 관리하고 최소화함으로써 이를 달성합니다.

신뢰할 수 있는 AI 워크플로우에 대한 IBM의 약속을 재차 강조하면서 올해 말 AI 거버넌스 툴킷인 watsonx.governance 출시할 계획을 밝혔습니다. 이와 함께 IBM은 표준 지적 재산권 보호가 자연스럽게 이러한 AI 모델로 확장될 것임을 확인했습니다.

