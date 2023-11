IBM представляет первый набор моделей искусственного интеллекта WatsonX Granite

IBM сделала захватывающее объявление о запуске первых моделей искусственного интеллекта в рамках серии watsonx Granite. Эти модели, основанные на генеративной технологии искусственного интеллекта, созданы для выполнения задач, связанных с языком и кодом.

Варианты этих моделей адаптированы к различным бизнес-требованиям, поскольку все они построены на основе механизма только декодера. Эти модели искусственного интеллекта могут обеспечивать масштабируемость различных функций, таких как создание персонализированных ответов из хранилищ знаний организации, сжатие большого объема контента, такого как соглашения или журналы вызовов, а также сбор аналитической информации наряду с классификацией данных, такой как анализ настроений клиентов.

Понимая, что один размер не подходит всем, IBM также приняла меры для интеграции сторонних моделей, таких как Llama 2-chat от Meta, модель, которая поддерживает до 70 миллиардов параметров, и другие модели, разработанные сообществом Hugging Face.

Подтверждая стратегическую важность искусственного интеллекта, Динеш Нирмал, старший вице-президент по продуктам IBM Software, объяснил: для ответственного использования. Важно отметить, что он обратил внимание на приверженность IBM поддержке моделей WatsonX и выпуск серии моделей Granite как четкое отражение целостного управления жизненным циклом моделей IBM в рамках платформы искусственного интеллекта и данных watsonx. Это дает предприятиям конкурентное преимущество благодаря передовому искусственному интеллекту, специально разработанному для их уникальных потребностей.

IBM инвестировала время и ресурсы в разработку фундаментальных моделей искусственного интеллекта, обучая их на различных наборах данных в пяти областях: Интернет, академические круги, кодирование, юриспруденция и финансы. Эти модели были тщательно проверены IBM на предмет их пригодности для бизнес-приложений. Строгость механизма проверки обучающих данных для удаления нежелательного контента в сочетании с мероприятиями по сравнительному анализу, проводимым как по внешним, так и по внутренним моделям, подчеркивает приверженность IBM этому проекту.

Более того, в задачи IBM входит обеспечение ответственного развертывания искусственного интеллекта путем решения проблем управления, конфиденциальности, оценки рисков и снижения предвзятости. Они достигают этого за счет использования собственных процессов управления жизненным циклом моделей ИИ и моделей данных, тем самым управляя и минимизируя риски для клиентов с помощью платформы ИИ и данных WatsonX.

Подтверждая приверженность IBM надежным рабочим процессам искусственного интеллекта, компания объявила о планах выпустить watsonx.governance, набор инструментов для управления искусственным интеллектом, позднее в этом году. Наряду с этим IBM подтвердила, что ее стандартная защита интеллектуальной собственности, естественно, будет распространена на эти модели ИИ.

