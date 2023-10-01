🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

IBM представляет первый набор моделей искусственного интеллекта WatsonX Granite

01, окт. 2023
IBM представляет первый набор моделей искусственного интеллекта WatsonX Granite

IBM сделала захватывающее объявление о запуске первых моделей искусственного интеллекта в рамках серии watsonx Granite. Эти модели, основанные на генеративной технологии искусственного интеллекта, созданы для выполнения задач, связанных с языком и кодом.

Варианты этих моделей адаптированы к различным бизнес-требованиям, поскольку все они построены на основе механизма только декодера. Эти модели искусственного интеллекта могут обеспечивать масштабируемость различных функций, таких как создание персонализированных ответов из хранилищ знаний организации, сжатие большого объема контента, такого как соглашения или журналы вызовов, а также сбор аналитической информации наряду с классификацией данных, такой как анализ настроений клиентов.

Понимая, что один размер не подходит всем, IBM также приняла меры для интеграции сторонних моделей, таких как Llama 2-chat от Meta, модель, которая поддерживает до 70 миллиардов параметров, и другие модели, разработанные сообществом Hugging Face.

Подтверждая стратегическую важность искусственного интеллекта, Динеш Нирмал, старший вице-президент по продуктам IBM Software, объяснил: для ответственного использования. Важно отметить, что он обратил внимание на приверженность IBM поддержке моделей WatsonX и выпуск серии моделей Granite как четкое отражение целостного управления жизненным циклом моделей IBM в рамках платформы искусственного интеллекта и данных watsonx. Это дает предприятиям конкурентное преимущество благодаря передовому искусственному интеллекту, специально разработанному для их уникальных потребностей.

IBM инвестировала время и ресурсы в разработку фундаментальных моделей искусственного интеллекта, обучая их на различных наборах данных в пяти областях: Интернет, академические круги, кодирование, юриспруденция и финансы. Эти модели были тщательно проверены IBM на предмет их пригодности для бизнес-приложений. Строгость механизма проверки обучающих данных для удаления нежелательного контента в сочетании с мероприятиями по сравнительному анализу, проводимым как по внешним, так и по внутренним моделям, подчеркивает приверженность IBM этому проекту.

Более того, в задачи IBM входит обеспечение ответственного развертывания искусственного интеллекта путем решения проблем управления, конфиденциальности, оценки рисков и снижения предвзятости. Они достигают этого за счет использования собственных процессов управления жизненным циклом моделей ИИ и моделей данных, тем самым управляя и минимизируя риски для клиентов с помощью платформы ИИ и данных WatsonX.

Подтверждая приверженность IBM надежным рабочим процессам искусственного интеллекта, компания объявила о планах выпустить watsonx.governance, набор инструментов для управления искусственным интеллектом, позднее в этом году. Наряду с этим IBM подтвердила, что ее стандартная защита интеллектуальной собственности, естественно, будет распространена на эти модели ИИ.

По мере развития разработок таких гигантов, как IBM AppMaster are also shaping the future of tech, harnessing the power of no-code tools to create feature-rich backend, web, and mobile apps, with more to look forward to in the coming months.

Похожие статьи

Представляем Acorn: революционную облачную песочницу для разработки от основателей Rancher Labs
date 26, окт. 2023
Представляем Acorn: революционную облачную песочницу для разработки от основателей Rancher Labs
Acorn Labs является пионером проекта облачной песочницы, целью которого является обеспечение доступного, совместного и приятного подхода к разработке.
Open Source Automation
Shopify Ruvy с открытым исходным кодом: инструмент, преобразующий код Ruby в WebAssembly
date 26, окт. 2023
Shopify Ruvy с открытым исходным кодом: инструмент, преобразующий код Ruby в WebAssembly
Гигант электронной коммерции Shopify недавно открыл исходный код своего проекта Ruvy, предоставляя разработчикам набор инструментов, позволяющий конвертировать код Ruby в модули WebAssembly (Wasm).
Open Source Web App eCommerce
LaunchDarkly внедряет DevOps с помощью революционных усовершенствований платформы
date 25, окт. 2023
LaunchDarkly внедряет DevOps с помощью революционных усовершенствований платформы
LaunchDarkly представляет в своей платформе несколько революционных функций, открывающих путь в будущее DevOps.
Automation Development Web App
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь