Google, bir dizi cihaz ekranında daha iyi kullanıcı deneyimlerini teşvik etmek için stratejik bir hareketle, Android geliştiricilerini uygulamalarında büyük ekran desteğine daha fazla değer vermeye çağırdı. Yakın tarihli bir şirket blog gönderisinde, Google Play Store'da yakında yapılacak değişikliklerin, Android tabletlerde ve katlanabilir cihazlarda optimum tam ekran kullanım için uyarlanmış uygulamaları ön plana çıkaracağı belirtildi. Bu önlem aynı zamanda isteksiz geliştiricileri daha büyük ekranları desteklemeye teşvik etme teklifiyle birlikte gelir.

Ağustos sonundan itibaren teknoloji devi, esnek bir şekilde yeniden boyutlandırılan, posta kutusunda çerçevelenmeyen ve hem yatay hem de dikey yönlendirmeleri akıcı bir şekilde destekleyebilen uygulamaların görünürlüğünü artırmayı planlıyor. Bu kriterlerin karşılanması, Google Play'in ünlü 'Editörlerin Seçimi Uygulamaları' ve Play Store'daki diğer uygulama vurgulama özellikleri için seçim yönteminin bir parçası olarak hemen benimsendi.

Ayrıca, Google yeni 'içerik iletme biçimlerini' piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlar, cihazın form faktörüne özgü ekran görüntülerini kullanacak ve potansiyel kullanıcıların indirme işlemini başlatmadan önce bir uygulamanın hem yatay hem de dikey modlarda nasıl görüneceğini ön izlemesine olanak tanıyacak.

Eşzamanlı olarak mağaza, büyük ekranlı akıllı telefonlarda düzgün çalışmayan uygulamalar için uyarılar göstermeye başlayacak. Başlangıçta, bu uyarılar, çökmeler veya vasatın altında performans gibi "teknik kalite" sorunları gösteren uygulamalar için ayrılacaktır. Ancak, Google'ın sözcüsü Nia Carter'a göre firma, "uygulamalar büyük ekranlar için optimizasyon beklentilerini karşılamadığında kullanıcıları bilgilendirmek için proaktif olarak başka yollar arıyor."

Google uygulamakta olduğu değişiklikler, daha esnek, sezgisel çoklu cihaz deneyimleri için teknoloji şirketleri arasında ortak bir çabanın altını çiziyor.