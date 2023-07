डिवाइस स्क्रीन की एक श्रृंखला में बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम में, Google एंड्रॉइड डेवलपर्स से अपने अनुप्रयोगों के भीतर बड़े स्क्रीन समर्थन को अधिक पुरस्कार देने का आह्वान किया है। एक हालिया कंपनी ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है कि Google Play Store में आगामी बदलाव एंड्रॉइड टैबलेट और फोल्डेबल्स पर इष्टतम पूर्ण-स्क्रीन उपयोग के लिए तैयार किए गए ऐप्स पर प्रकाश डालेंगे। यह उपाय अनिच्छुक डेवलपर्स को बड़ी स्क्रीन का समर्थन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास के साथ भी आता है।

अगस्त के अंत से शुरू होकर, टेक दिग्गज ने उन अनुप्रयोगों की दृश्यता बढ़ाने की योजना बनाई है जो लचीले ढंग से आकार बदलते हैं, लेटरबॉक्स में फ़्रेम नहीं किए जाते हैं, और लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन दोनों का धाराप्रवाह समर्थन कर सकते हैं। इन मानदंडों को पूरा करने को Google Play के प्रसिद्ध 'एडिटर्स चॉइस ऐप्स' के साथ-साथ Play Store के भीतर अन्य ऐप-हाइलाइटिंग सुविधाओं के लिए चयन पद्धति के हिस्से के रूप में तुरंत अपनाया गया है।

इसके अलावा, Google नए 'कंटेंट फ़ॉरवर्ड फ़ॉर्मेट' शुरू करने का इरादा रखता है। ये डिवाइस के फॉर्म फैक्टर के लिए विशिष्ट स्क्रीनशॉट का उपयोग करेंगे, जिससे संभावित उपयोगकर्ताओं को यह पूर्वावलोकन करने की अनुमति मिलेगी कि डाउनलोड शुरू करने से पहले कोई ऐप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों मोड में कैसे दिखाई देगा।

इसके साथ ही, स्टोर उन ऐप्स के लिए चेतावनियां प्रदर्शित करना शुरू कर देगा जो बड़ी स्क्रीन वाले स्मार्टफोन पर ठीक से चलने में विफल रहते हैं। प्रारंभ में, ये अलर्ट 'तकनीकी गुणवत्ता' संबंधी समस्याएं प्रदर्शित करने वाले ऐप्स के लिए आरक्षित होंगे - जैसे क्रैश या घटिया प्रदर्शन। हालाँकि, Google की प्रवक्ता निया कार्टर के अनुसार, कंपनी 'जब ऐप्स बड़ी स्क्रीन के लिए अनुकूलन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो उपयोगकर्ताओं को सूचित करने के लिए सक्रिय रूप से अन्य तरीकों की तलाश कर रही है।'

Google जो परिवर्तन लागू कर रहा है, वह अधिक लचीले, सहज मल्टी-डिवाइस अनुभवों के लिए तकनीकी कंपनियों के बीच एक ठोस अभियान को रेखांकित करता है। ऐपमास्टर जैसे No-code टूल डेवलपर्स को ऐसी मांगों को कुशलतापूर्वक पूरा करने का एक तरीका प्रदान करते हैं, जो दृश्य रूप से डेटा मॉडल बनाने, व्यावसायिक प्रक्रियाओं को तैयार करने और REST API और WSS endpoints स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। AppMaster, developers can easily build applications tailored for every screen size, from smartphones and tablets to foldables.