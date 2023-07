Dalam langkah strategis untuk mempromosikan pengalaman pengguna yang lebih baik di berbagai layar perangkat, Google telah meminta pengembang Android untuk lebih menghargai dukungan layar besar dalam aplikasi mereka. Posting blog perusahaan baru-baru ini menyatakan bahwa perubahan yang akan datang pada Google Play Store akan menyoroti aplikasi yang disesuaikan untuk penggunaan layar penuh yang optimal pada tablet dan perangkat lipat Android. Langkah ini juga disertai dengan tawaran untuk mendorong pengembang yang enggan mulai mendukung layar yang lebih besar.

Mulai akhir Agustus, raksasa teknologi ini berencana untuk meningkatkan visibilitas aplikasi yang mengubah ukuran secara fleksibel, tidak dibingkai dalam kotak surat, dan dapat dengan lancar mendukung orientasi lanskap dan potret. Pemenuhan kriteria ini segera dianut sebagai bagian dari metode pemilihan untuk 'Aplikasi Pilihan Editor' Google Play yang terkenal, serta fitur penyorotan aplikasi lainnya di dalam Play Store.

Selain itu, Google bermaksud untuk meluncurkan 'format penerusan konten' baru. Ini akan menggunakan tangkapan layar khusus untuk faktor bentuk perangkat, memungkinkan calon pengguna untuk melihat pratinjau bagaimana aplikasi akan muncul dalam mode lanskap dan potret sebelum memulai pengunduhan.

Secara bersamaan, toko akan mulai menampilkan peringatan untuk aplikasi yang gagal berjalan dengan baik pada smartphone layar lebar. Awalnya, peringatan ini akan dicadangkan untuk aplikasi yang menampilkan masalah 'kualitas teknis' - seperti mogok atau kinerja di bawah standar. Namun, menurut juru bicara Google Nia Carter, perusahaan tersebut 'secara proaktif mencari cara lain untuk memberi tahu pengguna ketika aplikasi tidak memenuhi harapan pengoptimalan untuk layar besar.'

Perubahan yang diterapkan Google menggarisbawahi dorongan bersama di antara perusahaan teknologi untuk pengalaman multi-perangkat yang lebih fleksibel dan intuitif.