في خطوة إستراتيجية للترويج لتجارب مستخدم أفضل عبر مجموعة من شاشات الأجهزة ، دعت Google مطوري Android إلى منح دعم الشاشة الكبيرة داخل تطبيقاتهم بدرجة أكبر. ذكرت مدونة حديثة للشركة أن التغييرات القادمة على متجر Google Play ستسلط الضوء على التطبيقات المصممة للاستخدام الأمثل بملء الشاشة على أجهزة Android اللوحية والقابلة للطي. يأتي هذا الإجراء أيضًا مع محاولة لتشجيع المطورين المترددين على البدء في دعم الشاشات الأكبر حجمًا.

بدءًا من أواخر أغسطس ، تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة لتحسين رؤية التطبيقات التي يتم تغيير حجمها بمرونة ، ولا يتم وضعها في إطار في صندوق بريد ، ويمكنها دعم الاتجاهين الأفقي والعمودي بطلاقة. تم تبني تلبية هذه المعايير على الفور كجزء من طريقة اختيار تطبيقات "اختيار المحررين" الشهيرة في Google Play ، بالإضافة إلى ميزات إبراز التطبيقات الأخرى داخل متجر Play.

علاوة على ذلك ، تعتزم Google طرح "تنسيقات إعادة توجيه المحتوى" الجديدة. ستستخدم هذه لقطات الشاشة الخاصة بعامل شكل الجهاز ، مما يسمح للمستخدمين المحتملين بمعاينة كيفية ظهور التطبيق في الوضعين الأفقي والعمودي قبل بدء التنزيل.

في الوقت نفسه ، سيبدأ المتجر في عرض تحذيرات للتطبيقات التي لا تعمل بشكل صحيح على الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة. في البداية ، سيتم حجز هذه التنبيهات للتطبيقات التي تعرض مشكلات "الجودة التقنية" - مثل الأعطال أو الأداء دون المستوى. ومع ذلك ، وفقًا للمتحدث باسم Google نيا كارتر ، فإن الشركة "تبحث بشكل استباقي عن طرق أخرى لإعلام المستخدمين عندما لا ترقى التطبيقات إلى توقعات التحسين للشاشات الكبيرة".

تؤكد التغييرات التي تنفذها Google على وجود حملة منسقة بين شركات التكنولوجيا للحصول على تجارب متعددة الأجهزة أكثر مرونة وبديهية.