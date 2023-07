In een strategische zet om betere gebruikerservaringen op verschillende schermen te bevorderen, heeft Google Android-ontwikkelaars opgeroepen om meer waarde te hechten aan ondersteuning voor grote schermen in hun applicaties. In een recente blogpost van het bedrijf staat dat aanstaande wijzigingen in de Google Play Store apps onder de aandacht zullen brengen die zijn gemaakt voor optimaal gebruik op volledig scherm op Android-tablets en -vouwbare apparaten. Deze maatregel komt ook met een poging om terughoudende ontwikkelaars aan te moedigen om grotere schermen te gaan ondersteunen.

Vanaf eind augustus is de techgigant van plan om de zichtbaarheid te verbeteren van applicaties die flexibel in grootte kunnen worden aangepast, niet in een letterbox zijn gekaderd en zowel liggende als staande oriëntaties vloeiend kunnen ondersteunen. Het voldoen aan deze criteria is direct omarmd als onderdeel van de selectiemethode voor Google Play's gevierde 'Editors' Choice Apps', evenals andere app-highlighting functies in de Play Store.

Verder is Google van plan om nieuwe 'content forward formats' te introduceren. Deze maken gebruik van schermafbeeldingen die specifiek zijn voor de vormfactor van het apparaat, zodat potentiële gebruikers een voorbeeld kunnen bekijken van hoe een app eruit zal zien in zowel liggende als staande modus voordat ze een download starten.

Tegelijkertijd zal de winkel waarschuwingen gaan weergeven voor apps die niet goed werken op smartphones met een groot scherm. In eerste instantie zullen deze waarschuwingen worden voorbehouden aan apps met problemen van 'technische kwaliteit', zoals crashes of ondermaatse prestaties. Volgens Google's woordvoerder Nia Carter is het bedrijf echter 'proactief op zoek naar andere manieren om gebruikers te waarschuwen wanneer apps niet voldoen aan de optimalisatieverwachtingen voor grote schermen'.

