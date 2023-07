ในการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีขึ้นในหน้าจออุปกรณ์ต่างๆ Google ได้เรียกร้องให้นักพัฒนา Android ให้ความสำคัญกับการรองรับหน้าจอขนาดใหญ่ภายในแอปพลิเคชันของตนให้สูงขึ้น บล็อกโพสต์ของบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นใน Google Play Store จะเน้นแอพที่ปรับแต่งมาเพื่อการใช้งานแบบเต็มหน้าจอที่เหมาะสมที่สุดบนแท็บเล็ต Android และอุปกรณ์พับได้ มาตรการนี้ยังมาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อกระตุ้นให้นักพัฒนาที่ไม่เต็มใจเริ่มสนับสนุนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น

ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีมีแผนที่จะปรับปรุงการมองเห็นของแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น ไม่ใส่กรอบในกล่องจดหมาย และสามารถรองรับการวางแนวทั้งแนวนอนและแนวตั้งได้อย่างคล่องแคล่ว การประชุมตามเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการยอมรับในทันทีโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการคัดเลือกสำหรับ 'แอปที่เลือกโดยบรรณาธิการ' ที่โด่งดังของ Google Play รวมถึงคุณลักษณะการเน้นแอปอื่น ๆ ภายใน Play สโตร์

นอกจากนี้ Google ตั้งใจที่จะเปิดตัว 'รูปแบบการส่งต่อเนื้อหา' ใหม่ สิ่งเหล่านี้จะใช้ภาพหน้าจอเฉพาะสำหรับฟอร์มแฟคเตอร์ของอุปกรณ์ ทำให้ผู้ใช้ที่มีศักยภาพสามารถดูตัวอย่างลักษณะที่แอพจะปรากฏในโหมดแนวนอนและแนวตั้งก่อนที่จะเริ่มดาวน์โหลด

พร้อมกันนี้ ร้านค้าจะเริ่มแสดงคำเตือนสำหรับแอพที่ทำงานผิดพลาดบนสมาร์ทโฟนจอใหญ่ ในขั้นต้น การแจ้งเตือนเหล่านี้จะสงวนไว้สำหรับแอปที่แสดงปัญหา 'คุณภาพทางเทคนิค' เช่น การหยุดทำงานหรือประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตาม Nia Carter โฆษกของ Google กล่าวว่าบริษัทกำลัง 'แสวงหาวิธีอื่นในเชิงรุกเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อแอปไม่เป็นไปตามความคาดหวังในการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่'

การเปลี่ยนแปลงที่ Google กำลังดำเนินการเน้นให้เห็นถึงการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีเพื่อประสบการณ์การใช้งานหลายอุปกรณ์ที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น เครื่องมือ No-code เช่น AppMaster ช่วยให้นักพัฒนาสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างแบบจำลองข้อมูลด้วยภาพ วางแผนกระบวนการทางธุรกิจ และตั้ง endpoints REST API และ WSS ด้วย AppMaster, developers can easily build applications tailored for every screen size, from smartphones and tablets to foldables.