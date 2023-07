Trong một động thái chiến lược nhằm thúc đẩy trải nghiệm người dùng tốt hơn trên nhiều loại màn hình thiết bị, Google đã kêu gọi các nhà phát triển Android đánh giá cao hơn khả năng hỗ trợ màn hình lớn trong các ứng dụng của họ. Một bài đăng trên blog gần đây của công ty đã tuyên bố rằng những thay đổi sắp tới đối với Cửa hàng Google Play sẽ làm nổi bật các ứng dụng được điều chỉnh để sử dụng toàn màn hình tối ưu trên máy tính bảng Android và thiết bị có thể gập lại. Biện pháp này cũng đi kèm với nỗ lực khuyến khích các nhà phát triển bất đắc dĩ bắt đầu hỗ trợ màn hình lớn hơn.

Bắt đầu từ cuối tháng 8, gã khổng lồ công nghệ có kế hoạch nâng cao khả năng hiển thị của các ứng dụng thay đổi kích thước linh hoạt, không bị đóng khung trong hộp thư và có thể hỗ trợ trôi chảy cả hướng ngang và dọc. Việc đáp ứng các tiêu chí này đã nhanh chóng được chấp nhận như một phần của phương pháp lựa chọn cho 'Ứng dụng do biên tập viên' lựa chọn' nổi tiếng của Google Play, cũng như các tính năng đánh dấu ứng dụng khác trong Cửa hàng Play.

Hơn nữa, Google dự định ra mắt 'các định dạng chuyển tiếp nội dung' mới. Chúng sẽ sử dụng các ảnh chụp màn hình dành riêng cho yếu tố hình thức của thiết bị, cho phép người dùng tiềm năng xem trước cách ứng dụng sẽ xuất hiện ở cả chế độ ngang và dọc trước khi bắt đầu tải xuống.

Đồng thời, cửa hàng sẽ bắt đầu hiển thị cảnh báo cho các ứng dụng không chạy đúng cách trên điện thoại thông minh màn hình lớn. Ban đầu, những cảnh báo này sẽ được dành riêng cho các ứng dụng hiển thị các vấn đề về 'chất lượng kỹ thuật' - chẳng hạn như sự cố hoặc hiệu suất dưới trung bình. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Google, Nia Carter, công ty đang "chủ động tìm kiếm các cách khác để thông báo cho người dùng khi các ứng dụng không đáp ứng được kỳ vọng tối ưu hóa cho màn hình lớn."

