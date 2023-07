다양한 기기 화면에서 더 나은 사용자 경험을 촉진하기 위한 전략적 움직임에서 Google Android 개발자에게 애플리케이션 내에서 대형 화면 지원을 더 높이 평가할 것을 요청했습니다. 최근 회사 블로그 게시물은 Google Play 스토어에 대한 향후 변경 사항이 Android 태블릿 및 폴더블에서 최적의 전체 화면 사용을 위해 맞춤화된 앱을 강조할 것이라고 밝혔습니다. 이 조치는 또한 주저하는 개발자들이 더 큰 화면을 지원하기 시작하도록 장려하는 입찰과 함께 제공됩니다.

8월 말부터 이 거대 기술 기업은 유연하게 크기를 조정하고 레터박스에 프레임을 넣지 않고 가로 및 세로 방향을 모두 원활하게 지원할 수 있는 애플리케이션의 가시성을 향상할 계획입니다. 이러한 기준의 충족은 Google Play의 유명한 '에디터스 초이스 앱' 선택 방법의 일부와 Play 스토어 내의 다른 앱 강조 표시 기능의 일부로 즉시 채택되었습니다.

또한 Google 새로운 '콘텐츠 포워드 형식'을 선보일 예정입니다. 이들은 장치의 폼 팩터에 특정한 스크린샷을 활용하여 잠재적인 사용자가 다운로드를 시작하기 전에 앱이 가로 모드와 세로 모드 모두에서 어떻게 표시되는지 미리 볼 수 있습니다.

동시에 스토어는 대형 스크린 스마트폰에서 제대로 실행되지 않는 앱에 대한 경고를 표시하기 시작합니다. 처음에 이러한 알림은 충돌 또는 성능 저하와 같은 '기술적 품질' 문제를 표시하는 앱용으로 예약됩니다. 그러나 Google의 대변인 Nia Carter에 따르면 회사는 '앱이 대형 화면에 대한 최적화 기대에 부응하지 않을 때 사용자에게 알리는 다른 방법을 적극적으로 찾고 있습니다.'

Google 구현하고 있는 변경 사항은 보다 유연하고 직관적인 다중 장치 환경을 위해 기술 회사 간의 일치된 추진력을 강조합니다.