Dans le cadre d'une démarche stratégique visant à promouvoir une meilleure expérience utilisateur sur un large éventail d'écrans, Google a demandé aux développeurs Android d'accorder plus d'importance à la prise en charge des grands écrans dans leurs applications. Un récent billet de blog de l'entreprise indique que les prochains changements apportés au Google Play Store mettront en avant les applications conçues pour une utilisation optimale en plein écran sur les tablettes et les appareils pliables Android. Cette mesure vise également à encourager les développeurs réticents à prendre en charge les écrans plus larges.

À partir de la fin du mois d'août, le géant technologique prévoit d'améliorer la visibilité des applications qui se redimensionnent de manière flexible, qui ne sont pas encadrées dans une boîte aux lettres et qui peuvent prendre en charge sans problème les orientations paysage et portrait. Le respect de ces critères a rapidement été intégré à la méthode de sélection des célèbres "Apps du choix de la rédaction" de Google Play, ainsi qu'à d'autres fonctions de mise en évidence des applications dans le Play Store.

En outre, Google a l'intention de lancer de nouveaux "formats de contenu". Ceux-ci utiliseront des captures d'écran spécifiques au facteur de forme de l'appareil, permettant aux utilisateurs potentiels d'avoir un aperçu de la façon dont une application s'affichera en mode paysage et en mode portrait avant d'entamer le téléchargement.

Simultanément, la boutique commencera à afficher des avertissements pour les applications qui ne fonctionnent pas correctement sur les smartphones à grand écran. Dans un premier temps, ces alertes seront réservées aux applications présentant des problèmes de "qualité technique", tels que des plantages ou des performances médiocres. Toutefois, selon Nia Carter, porte-parole de Google, l'entreprise "recherche proactivement d'autres moyens d'avertir les utilisateurs lorsque les applications ne répondent pas aux attentes en matière d'optimisation pour les grands écrans".

