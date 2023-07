W strategicznym posunięciu mającym na celu promowanie lepszych doświadczeń użytkowników na różnych ekranach urządzeń, Google wezwało programistów Androida do wyższego nagradzania obsługi dużych ekranów w swoich aplikacjach. W niedawnym wpisie na blogu firmy stwierdzono, że nadchodzące zmiany w Sklepie Google Play zwrócą uwagę na aplikacje dostosowane do optymalnego wykorzystania na pełnym ekranie na tabletach z Androidem i urządzeniach składanych. Środek ten ma również na celu zachęcenie niechętnych programistów do rozpoczęcia obsługi większych ekranów.

Począwszy od końca sierpnia, gigant technologiczny planuje zwiększyć widoczność aplikacji, które elastycznie zmieniają rozmiar, nie są obramowane skrzynką na listy i mogą płynnie obsługiwać zarówno orientację poziomą, jak i pionową. Spełnienie tych kryteriów zostało natychmiast uwzględnione jako część metody selekcji słynnych "Aplikacji wybranych przez redaktorów" Google Play, a także innych funkcji wyróżniania aplikacji w Sklepie Play.

Co więcej, Google zamierza zadebiutować nowymi "formatami treści". Będą one wykorzystywać zrzuty ekranu specyficzne dla współczynnika kształtu urządzenia, umożliwiając potencjalnym użytkownikom podgląd wyglądu aplikacji zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym przed zainicjowaniem pobierania.

Jednocześnie sklep zacznie wyświetlać ostrzeżenia dla aplikacji, które nie działają poprawnie na smartfonach z dużym ekranem. Początkowo alerty te będą zarezerwowane dla aplikacji wyświetlających problemy z "jakością techniczną" - takie jak awarie lub słaba wydajność. Jednak według rzeczniczki Google, Nii Carter, firma "aktywnie poszukuje innych sposobów powiadamiania użytkowników, gdy aplikacje nie spełniają oczekiwań optymalizacji dla dużych ekranów".

Zmiany wprowadzane przez Google podkreślają wspólne dążenie firm technologicznych do bardziej elastycznych, intuicyjnych doświadczeń na wielu urządzeniach.