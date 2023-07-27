В качестве стратегического шага, направленного на повышение качества работы пользователей с различными экранами устройств, компания Google призвала разработчиков Android более высоко оценивать поддержку больших экранов в своих приложениях. В недавнем сообщении в блоге компании говорится, что грядущие изменения в магазине Google Play будут направлены на то, чтобы выделить приложения, созданные для оптимального полноэкранного использования на планшетах и складных устройствах под управлением ОС Android. Эта мера также призвана стимулировать разработчиков, не желающих поддерживать большие экраны.

Начиная с конца августа, технологический гигант планирует повысить видимость приложений, которые гибко изменяют размер, не обрамляются буквенной рамкой и могут свободно поддерживать как альбомную, так и книжную ориентацию. Соответствие этим критериям уже давно стало частью методики отбора приложений в Google Play, получившей название "Выбор редакции", а также других функций подсветки приложений в Play Store.

Кроме того, Google планирует ввести новые "форматы контента". В них будут использоваться скриншоты, соответствующие форм-фактору устройства, что позволит потенциальным пользователям предварительно просмотреть, как приложение будет выглядеть в альбомном и книжном режимах, прежде чем начать загрузку.

Одновременно в магазине начнут появляться предупреждения о приложениях, которые не могут корректно работать на смартфонах с большим экраном. Первоначально эти предупреждения будут касаться только приложений с "техническими проблемами", такими как сбои или низкая производительность. Однако, по словам представителя Google Нии Картер, компания "активно ищет другие способы оповещения пользователей о том, что приложения не соответствуют ожиданиям оптимизации для больших экранов".

Изменения, вносимые Google, свидетельствуют о согласованном стремлении технологических компаний к созданию более гибких и интуитивно понятных приложений для различных устройств. No-code Такие инструменты, как AppMaster, позволяют разработчикам эффективно удовлетворять эти требования, предоставляя платформу для визуального создания моделей данных, разработки бизнес-процессов, настройки REST API и WSS endpoints. С помощью AppMaster разработчики могут легко создавать приложения, адаптированные под любой размер экрана - от смартфонов и планшетов до складных устройств.