ডিভাইস স্ক্রীনগুলির একটি অ্যারে জুড়ে আরও ভাল ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার প্রচারের জন্য একটি কৌশলগত পদক্ষেপে, Google অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপারদের তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে বড় স্ক্রিন সমর্থনকে আরও উচ্চতর পুরস্কার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। একটি সাম্প্রতিক কোম্পানির ব্লগ পোস্টে বলা হয়েছে যে গুগল প্লে স্টোরে আসন্ন পরিবর্তনগুলি অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট এবং ফোল্ডেবলগুলিতে সর্বোত্তম পূর্ণ-স্ক্রীন ব্যবহারের জন্য তৈরি করা অ্যাপগুলিকে স্পটলাইট করবে। এই পরিমাপটি অনিচ্ছুক বিকাশকারীদের বৃহত্তর স্ক্রীন সমর্থন শুরু করতে উত্সাহিত করার জন্য একটি বিডের সাথেও আসে৷

আগস্টের শেষের দিকে শুরু করে, টেক জায়ান্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলির দৃশ্যমানতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে যেগুলি নমনীয়ভাবে আকার পরিবর্তন করে, লেটারবক্সে ফ্রেম করা হয় না এবং ল্যান্ডস্কেপ এবং পোর্ট্রেট অভিযোজন উভয়কেই সাবলীলভাবে সমর্থন করতে পারে। Google Play-এর বিখ্যাত 'এডিটরস চয়েস অ্যাপস', সেইসাথে প্লে স্টোরের মধ্যে অন্যান্য অ্যাপ-হাইলাইটিং বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য নির্বাচন পদ্ধতির অংশ হিসাবে এই মানদণ্ডের মিটিংটি অবিলম্বে গ্রহণ করা হয়েছে।

উপরন্তু, Google নতুন 'কন্টেন্ট ফরম্যাট' আত্মপ্রকাশ করতে চায়। এগুলি ডিভাইসের ফর্ম ফ্যাক্টরের জন্য নির্দিষ্ট স্ক্রিনশটগুলি ব্যবহার করবে, সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের একটি ডাউনলোড শুরু করার আগে ল্যান্ডস্কেপ এবং পোর্ট্রেট উভয় মোডে কীভাবে একটি অ্যাপ প্রদর্শিত হবে তার পূর্বরূপ দেখতে দেয়৷

একই সাথে, স্টোরটি বড় স্ক্রীনযুক্ত স্মার্টফোনগুলিতে সঠিকভাবে চলতে ব্যর্থ অ্যাপগুলির জন্য সতর্কতা প্রদর্শন করা শুরু করবে। প্রাথমিকভাবে, এই সতর্কতাগুলি 'প্রযুক্তিগত মানের' সমস্যাগুলি প্রদর্শনকারী অ্যাপগুলির জন্য সংরক্ষিত থাকবে - যেমন ক্র্যাশ বা সাবপার পারফরম্যান্স। যাইহোক, গুগলের মুখপাত্র নিয়া কার্টারের মতে, ফার্মটি 'যখন অ্যাপগুলি বড় স্ক্রিনের জন্য অপ্টিমাইজেশানের প্রত্যাশা পূরণ করে না তখন ব্যবহারকারীদের জানানোর অন্যান্য উপায়গুলি সক্রিয়ভাবে খুঁজছে।'

আরও নমনীয়, স্বজ্ঞাত মাল্টি-ডিভাইস অভিজ্ঞতার জন্য প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি সমন্বিত ড্রাইভকে আন্ডারস্কোর করে Google যে পরিবর্তনগুলি বাস্তবায়ন করছে৷