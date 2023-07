In einem strategischen Schritt zur Förderung eines besseren Nutzererlebnisses auf einer Reihe von Gerätebildschirmen hat Google Android-Entwickler dazu aufgerufen, die Unterstützung großer Bildschirme in ihren Anwendungen stärker zu würdigen. In einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag des Unternehmens heißt es, dass künftige Änderungen im Google Play Store Apps hervorheben werden, die für eine optimale Nutzung im Vollbildmodus auf Android-Tablets und faltbaren Geräten zugeschnitten sind. Diese Maßnahme ist auch ein Versuch, zögerliche Entwickler zu ermutigen, größere Bildschirme zu unterstützen.

Ab Ende August plant der Tech-Gigant, die Sichtbarkeit von Anwendungen zu erhöhen, die sich flexibel in der Größe anpassen lassen, nicht in einer Letterbox eingerahmt sind und sowohl das Hoch- als auch das Querformat fließend unterstützen. Die Erfüllung dieser Kriterien wurde bereits als Teil der Auswahlmethode für die berühmten "Editors' Choice Apps" von Google Play sowie für andere Funktionen zur Hervorhebung von Apps im Play Store übernommen.

Darüber hinaus plant Google die Einführung neuer "Content-Forward-Formate". Diese werden Screenshots verwenden, die auf den Formfaktor des Geräts abgestimmt sind und es potenziellen Nutzern ermöglichen, eine Vorschau darauf zu erhalten, wie eine App sowohl im Hoch- als auch im Querformat angezeigt wird, bevor ein Download gestartet wird.

Gleichzeitig wird der Store damit beginnen, Warnungen für Apps anzuzeigen, die auf Smartphones mit großen Bildschirmen nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden können. Zunächst sind diese Warnungen für Apps reserviert, die Probleme mit der "technischen Qualität" aufweisen, wie etwa Abstürze oder eine mangelhafte Leistung. Laut Google-Sprecherin Nia Carter sucht das Unternehmen jedoch "proaktiv nach anderen Möglichkeiten, um Nutzer zu benachrichtigen, wenn Apps nicht den Optimierungserwartungen für große Bildschirme gerecht werden".

Die Änderungen, die Google vornimmt, unterstreichen die konzertierte Aktion von Technologieunternehmen für flexiblere, intuitive Multi-Device-Erlebnisse. No-code Tools wie AppMaster bieten Entwicklern eine Möglichkeit, solche Anforderungen effizient zu erfüllen, indem sie eine Plattform für die visuelle Erstellung von Datenmodellen, die Ausarbeitung von Geschäftsprozessen und die Einrichtung von REST API und WSS endpoints bieten. Mit AppMaster können Entwickler problemlos Anwendungen erstellen, die auf jede Bildschirmgröße zugeschnitten sind, von Smartphones und Tablets bis hin zu faltbaren Geräten.