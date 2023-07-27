为了促进在各种设备屏幕上获得更好的用户体验，谷歌采取了一项战略举措，呼吁安卓开发者在其应用程序中更加重视大屏幕支持。该公司最近的一篇博客文章称，即将对谷歌应用商店（Google Play Store）进行的修改将重点关注为在安卓平板电脑和可折叠设备上优化全屏使用而量身定制的应用程序。这一措施也是为了鼓励不情愿的开发者开始支持大屏幕。

从 8 月下旬开始，这家科技巨头计划提高那些可灵活调整大小、不受字母框限制并能流畅支持横向和纵向的应用程序的可见度。符合这些标准的应用程序已被迅速纳入 Google Play 著名的 "编辑推荐应用程序 "以及 Play Store 其他应用程序高亮功能的评选方法中。

此外，谷歌还打算推出新的 "内容转发格式"。这些格式将利用特定于设备外形尺寸的截图，让潜在用户在开始下载之前预览应用程序在横向和纵向模式下的外观。

同时，商店将开始对无法在大屏幕智能手机上正常运行的应用程序显示警告。最初，这些警告只针对出现 "技术质量 "问题的应用程序，如崩溃或性能不佳。不过，据谷歌发言人尼娅-卡特（Nia Carter）称，该公司正在 "积极寻求其他方法，以便在应用程序无法达到大屏幕优化预期时通知用户。

No-code AppMaster等工具为开发人员提供了高效满足此类需求的途径，为可视化创建数据模型、设计业务流程、设置 REST API 和 WSSendpoints 提供了平台。通过AppMaster ，开发人员可以轻松构建适合各种屏幕尺寸（从智能手机、平板电脑到可折叠设备）的应用程序。