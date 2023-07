Num movimento estratégico para promover melhores experiências de utilização numa série de ecrãs de dispositivos, a Google apelou aos programadores Android para que valorizem mais o suporte de ecrã grande nas suas aplicações. Uma publicação recente no blogue da empresa afirma que as próximas alterações à Google Play Store irão destacar as aplicações adaptadas para uma utilização optimizada em ecrã completo nos tablets e dispositivos dobráveis Android. Esta medida também vem com uma tentativa de incentivar os programadores relutantes a começar a suportar ecrãs maiores.

A partir do final de agosto, o gigante da tecnologia planeia aumentar a visibilidade das aplicações que se redimensionam de forma flexível, que não estão enquadradas numa caixa de correio e que suportam fluentemente as orientações de paisagem e retrato. O cumprimento destes critérios foi prontamente adotado como parte do método de seleção das célebres "Aplicações escolhidas pelos editores" do Google Play, bem como de outras funcionalidades de destaque de aplicações na Play Store.

Além disso, a Google tenciona estrear novos "formatos de apresentação de conteúdos". Estes utilizarão capturas de ecrã específicas para o formato do dispositivo, permitindo que os potenciais utilizadores visualizem como uma aplicação aparecerá nos modos paisagem e retrato antes de iniciarem um download.

Simultaneamente, a loja começará a apresentar avisos para as aplicações que não funcionem corretamente em smartphones com ecrãs grandes. Inicialmente, estes alertas serão reservados para as aplicações que apresentem problemas de "qualidade técnica" - como falhas ou desempenho inferior. No entanto, de acordo com a porta-voz da Google, Nia Carter, a empresa está "a procurar proactivamente outras formas de notificar os utilizadores quando as aplicações não correspondem às expectativas de otimização para ecrãs grandes".

As alterações que a Google está a implementar sublinham um esforço concertado entre as empresas de tecnologia para obterem experiências multi-dispositivo mais flexíveis e intuitivas. No-code ferramentas como o AppMaster oferecem aos programadores uma forma de satisfazer essas exigências de forma eficiente, fornecendo uma plataforma para criar visualmente modelos de dados, conceber processos empresariais e configurar a API REST e o WSS endpoints. Com AppMaster, os programadores podem facilmente criar aplicações adaptadas a todos os tamanhos de ecrã, desde smartphones e tablets a dispositivos dobráveis.