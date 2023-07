In una mossa strategica per promuovere una migliore esperienza utente su una serie di schermi di dispositivi, Google ha invitato gli sviluppatori Android a dare maggiore importanza al supporto di grandi schermi nelle loro applicazioni. In un recente post sul blog dell'azienda si legge che le imminenti modifiche al Google Play Store metteranno in evidenza le applicazioni realizzate su misura per un utilizzo ottimale a tutto schermo su tablet e dispositivi pieghevoli Android. Questa misura è anche un tentativo di incoraggiare gli sviluppatori riluttanti a iniziare a supportare schermi più grandi.

A partire dalla fine di agosto, il gigante tecnologico intende migliorare la visibilità delle applicazioni che si ridimensionano in modo flessibile, che non sono incorniciate in un letterbox e che possono supportare agevolmente sia l'orientamento orizzontale che quello verticale. Il rispetto di questi criteri è stato prontamente adottato come parte del metodo di selezione per le celebri "applicazioni scelte dalla redazione" di Google Play, oltre che per altre funzioni di evidenziazione delle app all'interno del Play Store.

Inoltre, Google intende lanciare nuovi "formati di avanzamento dei contenuti". Questi utilizzeranno schermate specifiche per il fattore di forma del dispositivo, consentendo ai potenziali utenti di vedere in anteprima come apparirà un'app in modalità orizzontale e verticale prima di avviare il download.

Contemporaneamente, lo store inizierà a visualizzare avvisi per le app che non funzionano correttamente sugli smartphone con schermo grande. Inizialmente, questi avvisi saranno riservati alle app che presentano problemi di "qualità tecnica", come crash o prestazioni insufficienti. Tuttavia, secondo la portavoce di Google Nia Carter, l'azienda sta "cercando in modo proattivo altri modi per notificare agli utenti quando le app non sono all'altezza delle aspettative di ottimizzazione per gli schermi grandi".

Gli strumenti di No-code come AppMaster offrono agli sviluppatori un modo per soddisfare queste esigenze in modo efficiente, fornendo una piattaforma per creare visivamente modelli di dati, ideare processi aziendali e impostare API REST e WSS endpoints. Con AppMaster, gli sviluppatori possono facilmente creare applicazioni su misura per ogni dimensione di schermo, dagli smartphone e tablet ai dispositivi pieghevoli.