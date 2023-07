Google şimdi, şirketin dijital reklam sektörüyle ilgili çerezleri izlemek için tasarladığı alternatif olan Privacy Sandbox API'lerinin dağıtımını hızlandırıyor. Teknoloji devi, Chrome 115'in kararlı sürüm kanalı tanıtımıyla mükemmel bir uyum içinde tarayıcısında alaka ve ölçüm API'lerini etkinleştirmeye başlamayı planladığını açıkladı. Şirketin zaman çizelgesi, Ağustos ortasına kadar %99 erişilebilirlik endeksi hedefliyor.

Google göre, API'lerde köklü değişiklikler ufukta görünmüyor. Bu, Konular, Korumalı Hedef Kitle, İlişkilendirme Raporlama, Özel Toplama, Paylaşılan Depolama ve Çitlenmiş Çerçeveler gibi neredeyse tüm temel Gizlilik Korumalı Alanı bileşenlerini kapsar.

Gizlilik Korumalı Alanı geçici olarak tarayıcıda üçüncü taraf tanımlama bilgileriyle birlikte çalışacaktır. Google'ın, Chrome kullanıcılarının %1'lik küçük bir kısmı için üçüncü taraf çerezlerin değerini düşürmeye karar vermesi 2024'ün başlarına kadar olmayacak. Bu amortisman süreci, Google'ın bu çerezleri aynı yılın ikinci yarısına kadar tüm kullanıcılar için aşamalı olarak tamamen kullanımdan kaldırma niyetiyle hız kazanacaktır.

Bundan önce, reklam teknolojisi endüstrisi, kısmen Relevance and Measurement kaynak denemesinin kolaylaştırdığı, kaçınılmaz üçüncü taraf tanımlama bilgilerinin çözülmesine hazır olup olmadığını değerlendirme gücüne sahipti. Bu özellikler genel kullanılabilirliğe girerken Google, 20 Eylül 2023 olarak belirlenen bu denemeyi sonuçlandırmayı ve böylece deneysel çalıştırmaların yürütülmesine izin veren belirteçleri iptal etmeyi planlıyor.

Önde gelen teknoloji devi, Chrome kullanıcıları için tarayıcıda Gizlilik Korumalı Alan verilerini yönetmelerine izin verecek kullanıcı arayüzünün aşamalı olarak kullanıma sunulmasını da başlatacak. Buna reklam konuları, site tarafından önerilen reklamlar ve reklam ölçüm verileri dahildir. Bu girişim, API sürümleriyle uyumlu olarak kullanıma sunulacaktır.

Google tarafından dayatılan yeni gereksinimler, Chrome ve Android'de bu API'lerden yararlanmayı amaçlayan reklam teknolojisi firmaları için kayıt ve tasdik işlemini zorunlu hale getirecektir. Bununla birlikte, yerel testler yapma ayrıcalığına sahip olacaklardır.

Google mevcut duyurusunda belirttiğine göre, bu API'lerin sevkiyatına başlamak, kalıcı Gizlilik Korumalı Alanı zaman çizelgesinde bir başka önemli olayı işaret ediyor. Bu olay, kaynak denemesinde deneme yapan sitelerden üretimde bu API'lerin özümsenmesine geçişin simgesidir. API'yi etkinleştirirken, 2023'ün 4. çeyreğinde etiketlerle test etmeyi etkinleştirirken, 2024'ün 1. çeyreğinde üçüncü taraf çerezlerinin %1 kullanımdan kaldırılmasını ve nihayetinde üçüncü taraf çerezlerinin 3. çeyreğe kadar kapsamlı bir şekilde sonlandırılmasına yol açarken sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. 2024.

