谷歌正在加速推广其 "隐私沙盒 "应用程序接口（Privacy Sandbox API），这是该公司为数字广告领域设计的跟踪 cookie 替代方案。这家科技巨头宣布，它计划开始在其浏览器中激活相关性和测量 API，与 Chrome 115 的稳定发布渠道完全同步。该公司的时间表目标是在 8 月中旬之前实现 99% 的可访问性指数。

谷歌表示，不会对 API 进行大幅修改。这包括几乎所有基本的隐私沙盒组件，如主题、受保护受众、归因报告、私人聚合、共享存储和围栏框架。

在此期间，隐私沙盒将与浏览器中的第三方 cookie 协同运行。直到 2024 年初，谷歌才会决定对 1%的 Chrome 浏览器用户的第三方 cookies 进行折旧。随后，这一折旧过程将加快步伐，谷歌打算在同年下半年完全淘汰所有用户的这些 cookie。

在此之前，广告技术行业可以利用 "相关性 "和 "测量原点 "试验的部分帮助，评估自己是否为不可避免的第三方 cookie 解体做好了准备。随着这些功能的普及，谷歌计划在 2023 年 9 月 20 日结束这项试验，从而撤销允许执行试验运行的代币。

这家领先的科技巨头还将开始分阶段推出面向 Chrome 浏览器用户的用户界面，允许他们在浏览器中管理隐私沙盒数据。这将包括广告主题、网站建议广告和广告测量数据。这一举措将与 API 的发布同步进行。

谷歌即将提出的要求将强制广告技术公司在 Chrome 浏览器和安卓系统上使用这些 API 时进行注册和认证。不过，它们仍将保留进行本地测试的特权。

谷歌在其当前的公告中指出，开始运行这些 API 标志着持久隐私沙盒时间表中的又一重大事件。这一事件标志着这些 API 已从原产地试验中的网站测试转变为生产中的同化测试。我们将随时向您通报 API 的启用情况，2023 年第四季度选择加入标签测试，2024 年第一季度淘汰 1%的第三方 cookie，最终在 2024 年第三季度全面终止第三方 cookie。

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