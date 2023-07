Google przyspiesza obecnie rozprzestrzenianie swoich interfejsów API Privacy Sandbox - opracowanej przez firmę alternatywy dla śledzenia plików cookie związanych z sektorem reklamy cyfrowej. Technologiczny behemot oświadczył, że planuje rozpocząć aktywację interfejsów API trafności i pomiarów w swojej przeglądarce, idealnie zsynchronizowaną z wprowadzeniem stabilnego kanału wydania Chrome 115. Harmonogram firmy zakłada osiągnięcie wskaźnika dostępności na poziomie 99% do połowy sierpnia.

Według Google na horyzoncie nie widać drastycznych zmian w interfejsach API. Obejmuje to praktycznie wszystkie podstawowe komponenty Privacy Sandbox, takie jak Tematy, Chronieni odbiorcy, Raportowanie atrybucji, Prywatna agregacja, Współdzielone przechowywanie i Ogrodzone ramki.

Tymczasowo Privacy Sandbox będzie działać w połączeniu z plikami cookie innych firm w przeglądarce. Dopiero na początku 2024 r. Google zdecyduje się zdeprecjonować pliki cookie innych firm dla ułamka 1% użytkowników Chrome. Następnie proces amortyzacji nabierze tempa, a Google zamierza całkowicie wycofać te pliki cookie dla wszystkich użytkowników do drugiej połowy tego samego roku.

Wcześniej branża technologii reklamowych miała możliwość oceny swojej gotowości na nieuchronne rozwiązanie plików cookie stron trzecich, częściowo ułatwione dzięki testowi Relevance and Measurement origin. W miarę jak funkcje te będą wchodzić w ogólną dostępność, Google planuje zakończyć tę próbę, zaplanowaną na 20 września 2023 r., Cofając w ten sposób tokeny umożliwiające wykonywanie eksperymentalnych przebiegów.

Wiodący gigant technologiczny rozpocznie również stopniowe wdrażanie interfejsu użytkownika dla użytkowników Chrome, który pozwoli im zarządzać danymi Privacy Sandbox w przeglądarce. Obejmie to tematy reklam, reklamy sugerowane przez witrynę i dane pomiarowe reklam. Inicjatywa ta będzie rozwijana zgodnie z wydaniami API.

Nadchodzące wymagania nałożone przez Google sprawią, że rejestracja i zaświadczenie będą obowiązkowe dla firm zajmujących się technologiami reklamowymi, które zamierzają wykorzystać te interfejsy API w Chrome i Androidzie. Niemniej jednak zachowają one przywilej przeprowadzania lokalnych testów.

Rozpoczęcie wysyłki tych interfejsów API oznacza kolejne znaczące wydarzenie na uporczywej osi czasu Privacy Sandbox, zauważyło Google w swojej obecnej proklamacji. Incydent ten jest symbolem przejścia od testowania witryn w ramach pierwotnej wersji próbnej do asymilacji tych interfejsów API w produkcji. Będziemy informować Cię na bieżąco, w miarę jak będziemy przechodzić przez włączanie interfejsów API, wyrażanie zgody na testowanie z etykietami w 4. kwartale 2023 r., wycofanie 1% plików cookie stron trzecich w 1. kwartale 2024 r., co ostatecznie doprowadzi do całkowitego usunięcia plików cookie stron trzecich do 3. kwartału 2024 r.

