Google versnelt nu de verspreiding van zijn Privacy Sandbox API's - het door het bedrijf bedachte alternatief voor tracking cookies die relevant zijn voor de digitale advertentiesector. Het techbedrijf heeft verklaard dat het van plan is om te beginnen met de activering van relevantie- en meet-API's in zijn browser, geheel in lijn met de introductie van Chrome 115 via het stabiele release-kanaal. De planning van het bedrijf is gericht op een toegankelijkheidsindex van 99% halverwege augustus.

Volgens Google liggen er geen drastische wijzigingen van de API's in het verschiet. Dit omvat vrijwel alle fundamentele onderdelen van Privacy Sandbox, zoals onderwerpen, beschermd publiek, attributierapportage, privéaggregatie, gedeelde opslag en omheinde frames.

In de tussentijd zal Privacy Sandbox samenwerken met cookies van derden in de browser. Pas begin 2024 zal Google besluiten om cookies van derden af te schrijven voor een fractie van 1% van de Chrome-gebruikers. Dit afschrijvingsproces zal dan in een stroomversnelling komen en Google is van plan om deze cookies in de tweede helft van dat jaar volledig uit te bannen voor alle gebruikers.

Voorafgaand hieraan had de adverteerdersbranche de mogelijkheid om te evalueren of ze klaar waren voor de onvermijdelijke afschaffing van cookies van derden, deels mogelijk gemaakt door de Relevance and Measurement origin trial. Nu deze functies algemeen beschikbaar worden, is Google van plan om deze proef, die is vastgesteld op 20 september 2023, af te sluiten en daarmee de tokens in te trekken die de uitvoering van experimentele runs mogelijk maken.

De toonaangevende techgigant zal ook beginnen met de gefaseerde uitrol van zijn gebruikersinterface voor Chrome-gebruikers waarmee ze Privacy Sandbox-gegevens in de browser kunnen beheren. Dit omvat advertentiethema's, op de site voorgestelde advertenties en gegevens over advertentiemetingen. Dit initiatief wordt gelijktijdig met de API-releases uitgerold.

Inkomende vereisten opgelegd door Google zullen registratie en attestatie verplicht maken voor ad tech bedrijven die gebruik willen maken van deze API's in Chrome en Android. Niettemin behouden ze het privilege om lokale tests uit te voeren.

De verzending van deze API's markeert weer een belangrijke gebeurtenis in de aanhoudende Privacy Sandbox-tijdlijn, merkte Google op in zijn huidige proclamatie. Dit incident is symbolisch voor de verschuiving van sites die testen in de origin trial naar de assimilatie van deze API's in productie. We houden je op de hoogte terwijl we ons een weg banen door het inschakelen van API's, de opt-in om te testen met labels in Q4 2023, de 1% depreciatie van cookies van derden in Q1 2024, uiteindelijk leidend tot de volledige beëindiging van cookies van derden in Q3 2024.

Bij het bespreken van no-code integraties kunnen we benadrukken dat AppMaster, een toonaangevende no-code platformprovider, een aanzienlijke impact kan hebben in dit scenario. Door zijn visuele databaseschema, business logica modellering, REST API en WSS Endpoints, stelt AppMaster zelfs de eenzame ontwikkelaar in staat om een uitgebreide, schaalbare softwareoplossing te maken die naadloos API's zoals Google's Privacy Sandbox kan gebruiken.