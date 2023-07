Google अब अपने प्राइवेसी सैंडबॉक्स एपीआई के फैलाव में तेजी ला रहा है - डिजिटल विज्ञापन क्षेत्र से संबंधित कुकीज़ को ट्रैक करने के लिए कंपनी का तैयार किया गया विकल्प। तकनीकी दिग्गज ने घोषणा की कि वह अपने ब्राउज़र में प्रासंगिकता और माप एपीआई की सक्रियता शुरू करने की योजना बना रही है, जो क्रोम 115 के स्थिर रिलीज चैनल परिचय के साथ पूरी तरह से समन्वयित है। कंपनी की समय सारिणी अगस्त के मध्य तक 99% पहुंच सूचकांक का लक्ष्य रखती है।

Google के अनुसार, API में कठोर संशोधन क्षितिज पर नहीं हैं। इसमें वस्तुतः सभी मूलभूत गोपनीयता सैंडबॉक्स घटक शामिल हैं, जैसे विषय, संरक्षित दर्शक, एट्रिब्यूशन रिपोर्टिंग, निजी एकत्रीकरण, साझा भंडारण और बाड़े हुए फ्रेम।

अंतरिम के लिए, गोपनीयता सैंडबॉक्स ब्राउज़र में तृतीय-पक्ष कुकीज़ के साथ मिलकर काम करेगा। यह 2024 की शुरुआत तक नहीं होगा जब Google आंशिक 1% क्रोम उपयोगकर्ताओं के लिए तृतीय-पक्ष कुकीज़ का मूल्यह्रास करने का निर्णय लेगा। इसके बाद यह मूल्यह्रास प्रक्रिया गति पकड़ लेगी क्योंकि Google उसी वर्ष के उत्तरार्ध तक सभी उपयोगकर्ताओं के लिए इन कुकीज़ को पूरी तरह से समाप्त करने का इरादा रखता है।

इससे पहले, विज्ञापन तकनीक उद्योग के पास अपरिहार्य तृतीय-पक्ष कुकी विघटन के लिए अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने का लाभ था, जो आंशिक रूप से प्रासंगिकता और मापन मूल परीक्षण द्वारा सुविधाजनक था। जैसे ही ये सुविधाएँ सामान्य उपलब्धता में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ती हैं, Google 20 सितंबर, 2023 के लिए निर्धारित इस परीक्षण को समाप्त करने की योजना बना रहा है, इस प्रकार प्रायोगिक रनों के निष्पादन की अनुमति देने वाले टोकन को रद्द कर दिया जाएगा।

अग्रणी तकनीकी दिग्गज क्रोम उपयोगकर्ताओं के लिए अपने यूजर इंटरफेस का चरणबद्ध रोलआउट भी शुरू करेगी जो उन्हें ब्राउज़र में गोपनीयता सैंडबॉक्स डेटा प्रबंधित करने की अनुमति देगा। इसमें विज्ञापन विषय, साइट-सुझाए गए विज्ञापन और विज्ञापन माप डेटा शामिल होंगे। यह पहल एपीआई रिलीज के साथ ही शुरू की जाएगी।

Google द्वारा लगाई गई आने वाली आवश्यकताएं क्रोम और एंड्रॉइड पर इन एपीआई का लाभ उठाने का इरादा रखने वाली विज्ञापन तकनीक फर्मों के लिए पंजीकरण और सत्यापन अनिवार्य कर देंगी। फिर भी, वे स्थानीय परीक्षण करने का विशेषाधिकार बरकरार रखेंगे।

Google अपनी वर्तमान उद्घोषणा में उल्लेख किया है कि इन एपीआई की शिपमेंट शुरू करना लगातार गोपनीयता सैंडबॉक्स टाइमलाइन में एक और महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना मूल परीक्षण में परीक्षण करने वाली साइटों से उत्पादन में इन एपीआई को आत्मसात करने की ओर बदलाव का प्रतीक है। हम आपको सूचित करते रहेंगे क्योंकि हम एपीआई सक्षम करने, Q4 2023 में लेबल के साथ परीक्षण करने का विकल्प चुनने, Q1 2024 में 1% तृतीय-पक्ष कुकी अप्रचलन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, अंततः Q3 तक तृतीय-पक्ष कुकीज़ की व्यापक समाप्ति की ओर ले जाते हैं। 2024.

