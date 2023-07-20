Google ускоряет распространение своих API Privacy Sandbox - разработанной компанией альтернативы отслеживающим файлам cookie, предназначенной для сектора цифровой рекламы. Технологический гигант объявил, что планирует начать активацию API релевантности и измерений в своем браузере одновременно с выходом стабильного релиза Chrome 115. По плану компании, к середине августа индекс доступности составит 99%.

По словам представителей Google, кардинальных изменений в API не предвидится. Это касается практически всех основополагающих компонентов Privacy Sandbox, таких как темы, защищенная аудитория, отчетность об атрибуции, частная агрегация, общее хранилище и огражденные кадры.

На данный момент Privacy Sandbox будет работать в тандеме с куки-файлами сторонних разработчиков в браузере. И только в начале 2024 года Google примет решение об амортизации сторонних cookie-файлов для 1% пользователей Chrome. Затем процесс амортизации будет набирать обороты, и ко второй половине того же года Google намерена полностью отказаться от этих файлов для всех пользователей.

До этого у индустрии рекламных технологий была возможность оценить свою готовность к неизбежному отказу от сторонних cookie-файлов, чему отчасти способствовали испытания Relevance и Measurement origin. По мере выхода этих функций на рынок Google планирует завершить испытания, назначенные на 20 сентября 2023 года, и тем самым отозвать токены, позволяющие проводить экспериментальные прогоны.

Ведущий технологический гигант также начнет поэтапное развертывание пользовательского интерфейса для пользователей Chrome, который позволит им управлять данными Privacy Sandbox в браузере. К ним относятся рекламные темы, предлагаемые сайтом объявления и данные измерений рекламы. Эта инициатива будет разворачиваться параллельно с выпуском API.

В соответствии с требованиями Google, регистрация и аттестация будут обязательными для рекламных компаний, намеренных использовать эти API в браузерах Chrome и Android. Тем не менее они сохранят за собой право проводить локальные тесты.

Начало отправки этих API знаменует собой еще одно значительное событие в хронологии работы постоянной Privacy Sandbox, отмечается в заявлении Google. Этот инцидент символизирует переход от тестирования сайтов в пробной версии к внедрению этих API в производство. Мы будем информировать вас о том, как будет происходить включение API, отказ от тестирования с метками в 4-м квартале 2023 года, 1%-ная депривация сторонних cookie в 1-м квартале 2024 года и, в конечном счете, полный отказ от сторонних cookie к 3-му кварталу 2024 года.

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