Google sta accelerando la diffusione delle API Privacy Sandbox, l'alternativa ai cookie di tracciamento ideata dall'azienda per il settore della pubblicità digitale. Il colosso tecnologico ha dichiarato che intende iniziare l'attivazione delle API di rilevanza e misurazione nel suo browser, perfettamente in sincronia con l'introduzione del canale di rilascio stabile di Chrome 115. Il calendario dell'azienda prevede un indice di accessibilità del 99% entro la metà di agosto.

Secondo Google, non sono previste modifiche drastiche alle API. Questo comprende praticamente tutti i componenti fondamentali di Privacy Sandbox, come Topics, Protected Audience, Attribution Reporting, Private Aggregation, Shared Storage e Fenced Frames.

Nel frattempo, Privacy Sandbox funzionerà in tandem con i cookie di terze parti nel browser. Solo all'inizio del 2024, Google deciderà di eliminare i cookie di terze parti per una frazione dell'1% degli utenti di Chrome. Il processo di ammortamento si intensificherà fino alla completa eliminazione di questi cookie da parte di tutti gli utenti entro la seconda metà dello stesso anno.

In precedenza, il settore dell'ad tech ha avuto la possibilità di valutare la propria preparazione all'inevitabile eliminazione dei cookie di terze parti, in parte facilitata dalla sperimentazione di Relevance e Measurement origin. Mentre queste funzionalità procedono verso la disponibilità generale, Google sta pianificando la conclusione di questa sperimentazione, fissata per il 20 settembre 2023, revocando così i token che consentono l'esecuzione delle prove sperimentali.

Il gigante tecnologico inizierà anche il rollout graduale della sua interfaccia utente per gli utenti di Chrome, che consentirà loro di gestire i dati di Privacy Sandbox nel browser. Questi includono gli argomenti degli annunci, gli annunci suggeriti dal sito e i dati di misurazione degli annunci. Questa iniziativa sarà avviata in concomitanza con il rilascio delle API.

I requisiti imposti da Google renderanno obbligatoria la registrazione e l'attestazione per le aziende di tecnologia pubblicitaria che intendono sfruttare queste API su Chrome e Android. Tuttavia, esse manterranno il privilegio di condurre test locali.

L'avvio della spedizione di queste API segna un altro evento significativo nella cronologia della persistente Privacy Sandbox, ha osservato Google nel suo attuale annuncio. Questo incidente è emblematico del passaggio dai siti che sperimentano nella prova di origine all'assimilazione di queste API nella produzione. Vi terremo informati sul passaggio dall'abilitazione delle API, all'opting-in per i test con le etichette nel quarto trimestre del 2023, alla deprecazione dell'1% dei cookie di terze parti nel primo trimestre del 2024, fino alla cessazione completa dei cookie di terze parti entro il terzo trimestre del 2024.

