Google sekarang mempercepat penyebaran API Kotak Pasir Privasi - alternatif yang dirancang perusahaan untuk melacak cookie yang berkaitan dengan sektor periklanan digital. Raksasa teknologi ini mengumumkan bahwa mereka berencana untuk memulai aktivasi API relevansi dan pengukuran di browsernya, selaras sempurna dengan pengenalan saluran rilis stabil Chrome 115. Jadwal perusahaan menargetkan indeks aksesibilitas 99% pada pertengahan Agustus.

Menurut Google, amandemen drastis pada API tidak ada di cakrawala. Ini mencakup hampir semua komponen Kotak Pasir Privasi dasar, seperti Topik, Pemirsa yang Dilindungi, Pelaporan Atribusi, Agregasi Pribadi, Penyimpanan Bersama, dan Bingkai Berpagar.

Untuk sementara, Privacy Sandbox akan beroperasi bersama dengan cookie pihak ketiga di browser. Baru pada awal tahun 2024 Google memutuskan untuk mendepresiasi cookie pihak ketiga untuk fraksional 1% pengguna Chrome. Proses penyusutan ini kemudian akan mempercepat langkah Google yang bermaksud untuk sepenuhnya menghapus cookie ini untuk semua pengguna pada paruh kedua tahun yang sama.

Sebelumnya, industri teknologi iklan memiliki pengaruh untuk mengevaluasi kesiapannya terhadap pembubaran cookie pihak ketiga yang tak terelakkan, sebagian difasilitasi oleh uji coba asal Relevansi dan Pengukuran. Saat fitur-fitur ini memasuki ketersediaan umum, Google berencana untuk menyelesaikan uji coba ini, yang ditetapkan untuk 20 September 2023, sehingga mencabut token yang memungkinkan pelaksanaan percobaan.

Raksasa teknologi terkemuka ini juga akan memulai peluncuran bertahap antarmuka penggunanya untuk pengguna Chrome yang akan memungkinkan mereka mengelola data Privacy Sandbox di browser. Ini akan mencakup topik iklan, iklan yang disarankan situs, dan data pengukuran iklan. Inisiatif ini akan diluncurkan secara kongruen dengan rilis API.

Persyaratan masuk yang diberlakukan oleh Google akan mewajibkan pendaftaran dan pengesahan bagi perusahaan teknologi iklan yang ingin memanfaatkan API ini di Chrome dan Android. Namun demikian, mereka akan mempertahankan hak istimewa untuk melakukan tes lokal.

Memulai pengiriman API ini menandai peristiwa penting lainnya dalam garis waktu Kotak Pasir Privasi yang terus-menerus, kata Google dalam proklamasinya saat ini. Insiden ini melambangkan pergeseran dari situs yang menguji coba di uji coba asal ke asimilasi API ini dalam produksi. Kami akan terus memberi Anda informasi saat kami membuka jalan melalui pengaktifan API, ikut serta dalam pengujian dengan label pada Q4 2023, penghentian cookie pihak ketiga sebesar 1% pada Q1 2024, yang pada akhirnya mengarah pada penghentian menyeluruh cookie pihak ketiga pada Q3 2024.

