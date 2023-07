ขณะนี้ Google กำลังเร่งกระจาย Privacy Sandbox APIs ซึ่งเป็นทางเลือกที่บริษัทคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ติดตามคุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับภาคโฆษณาดิจิทัล ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีประกาศว่ามีแผนจะเริ่มเปิดใช้งานความเกี่ยวข้องและ API การวัดผลในเบราว์เซอร์ ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดตัว Chrome 115 เวอร์ชันเสถียรอย่างสมบูรณ์แบบ ตารางเวลาของบริษัทตั้งเป้าดัชนีการเข้าถึง 99% ภายในกลางเดือนสิงหาคม

จากข้อมูลของ Google การแก้ไข API ครั้งใหญ่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบพื้นฐานของ Privacy Sandbox แทบทั้งหมด เช่น หัวข้อ ผู้ชมที่ได้รับการคุ้มครอง การรายงานแหล่งที่มา การรวมตัวส่วนตัว พื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน และเฟรมที่ล้อมรั้ว

ในระหว่างนี้ Privacy Sandbox จะทำงานควบคู่กับคุกกี้ของบุคคลที่สามในเบราว์เซอร์ จะไม่ทันช่วงต้นปี 2024 เมื่อ Google ตัดสินใจลดค่าคุกกี้ของบุคคลที่สามสำหรับผู้ใช้ Chrome เพียง 1% กระบวนการคิดค่าเสื่อมราคานี้จะดำเนินไปอย่างรวดเร็วโดยที่ Google ตั้งใจที่จะเลิกใช้คุกกี้เหล่านี้สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดภายในช่วงครึ่งหลังของปีเดียวกัน

ก่อนหน้านี้ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีโฆษณาใช้ประโยชน์จากการประเมินความพร้อมสำหรับการเลิกใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยส่วนหนึ่งอำนวยความสะดวกโดยการทดลองความเกี่ยวข้องและการวัดผล เมื่อฟีเจอร์เหล่านี้เข้าสู่ความพร้อมใช้งานทั่วไป Google วางแผนที่จะสรุปการทดลองใช้นี้ในวันที่ 20 กันยายน 2023 ซึ่งจะยกเลิกโทเค็นที่อนุญาตให้ดำเนินการทดสอบ

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีชั้นนำรายนี้จะเริ่มทยอยเปิดตัวส่วนต่อประสานผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ Chrome ซึ่งจะอนุญาตให้พวกเขาจัดการข้อมูล Privacy Sandbox ในเบราว์เซอร์ ซึ่งจะรวมถึงหัวข้อโฆษณา โฆษณาที่แนะนำโดยไซต์ และข้อมูลการวัดผลโฆษณา ความคิดริเริ่มนี้จะเปิดตัวพร้อมกันกับการเผยแพร่ API

ข้อกำหนดที่เข้ามาซึ่งกำหนดโดย Google จะทำให้การลงทะเบียนและการรับรองเป็นข้อบังคับสำหรับบริษัทเทคโนโลยีโฆษณาที่ต้องการใช้ประโยชน์จาก API เหล่านี้บน Chrome และ Android อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะรักษาสิทธิ์ในการทดสอบในท้องถิ่น

การเริ่มจัดส่ง API เหล่านี้ถือเป็นอีกเหตุการณ์สำคัญในไทม์ไลน์ Privacy Sandbox ที่คงอยู่ Google ระบุในคำประกาศปัจจุบัน เหตุการณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงจากไซต์ที่ทดลองในการทดลองต้นทางเป็นการดูดซึมของ API เหล่านี้ในการผลิต เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราดำเนินการผ่านการเปิดใช้ API การเลือกเข้าร่วมการทดสอบด้วยป้ายกำกับในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 การเลิกใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สาม 1% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งจะนำไปสู่การยุติคุกกี้ของบุคคลที่สามอย่างครอบคลุมภายในไตรมาสที่ 3 2024.

