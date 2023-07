A Google está agora a acelerar a dispersão das suas APIs Privacy Sandbox - a alternativa concebida pela empresa aos cookies de rastreio pertinentes para o sector da publicidade digital. O gigante da tecnologia declarou que planeia iniciar a ativação de APIs de relevância e medição no seu navegador, em perfeita sincronia com a introdução do canal de lançamento estável do Chrome 115. O calendário da empresa visa um índice de acessibilidade de 99% até meados de agosto.

De acordo com a Google, não estão previstas alterações drásticas às API. Isso abrange praticamente todos os componentes fundamentais do Privacy Sandbox, como Tópicos, Público protegido, Relatórios de atribuição, Agregação privada, Armazenamento compartilhado e Quadros protegidos.

Por enquanto, o Privacy Sandbox funcionará em conjunto com cookies de terceiros no navegador. Só no início de 2024 é que a Google decidirá depreciar os cookies de terceiros para uma fração de 1% dos utilizadores do Chrome. Este processo de depreciação será então acelerado, com a Google a pretender eliminar completamente estes cookies para todos os utilizadores na segunda metade do mesmo ano.

Antes disso, o sector da tecnologia de publicidade teve a oportunidade de avaliar a sua preparação para a inevitável dissolução dos cookies de terceiros, em parte facilitada pelo ensaio de origem da Relevância e da Medição. À medida que estas funcionalidades vão entrando na disponibilidade geral, a Google planeia concluir este ensaio, previsto para 20 de setembro de 2023, revogando assim os tokens que permitem a execução de ensaios experimentais.

O gigante tecnológico líder também iniciará a implementação faseada da sua interface de utilizador para os utilizadores do Chrome, que lhes permitirá gerir os dados da Privacy Sandbox no navegador. Estes dados incluem tópicos de anúncios, anúncios sugeridos por sítios e dados de medição de anúncios. Esta iniciativa será lançada de forma congruente com os lançamentos da API.

Os próximos requisitos impostos pela Google tornarão o registo e a certificação obrigatórios para as empresas de tecnologia de anúncios que pretendam utilizar estas API no Chrome e no Android. No entanto, estas empresas continuarão a ter o privilégio de efetuar testes locais.

O embarque destas APIs marca mais um evento significativo na linha de tempo da Privacy Sandbox persistente, observou a Google na sua atual proclamação. Este incidente é emblemático da passagem dos sítios que efectuam testes na origem para a assimilação destas API na produção. Mantê-lo-emos informado à medida que avançamos na ativação da API, optando por testar com rótulos no 4.º trimestre de 2023, a descontinuação de 1% dos cookies de terceiros no 1.º trimestre de 2024, conduzindo, em última análise, à eliminação total dos cookies de terceiros no 3.º trimestre de 2024.

