تعمل Google الآن على تسريع تشتيت واجهات برمجة تطبيقات Privacy Sandbox API الخاصة بها - وهي البديل الذي ابتكرته الشركة لتتبع ملفات تعريف الارتباط ذات الصلة بقطاع الإعلان الرقمي. أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها تخطط لبدء تفعيل واجهات برمجة التطبيقات ذات الصلة والقياس في متصفحها ، بشكل متزامن تمامًا مع مقدمة قناة الإصدار المستقر لـ Chrome 115. يستهدف الجدول الزمني للشركة مؤشر إمكانية الوصول بنسبة 99٪ بحلول منتصف شهر أغسطس.

وفقًا لـ Google ، لا تلوح في الأفق تعديلات جذرية على واجهات برمجة التطبيقات. يشمل هذا تقريبًا جميع مكونات وضع الحماية للخصوصية التأسيسية ، مثل الموضوعات والجمهور المحمي وتقارير الإسناد والتجميع الخاص والتخزين المشترك والإطارات المسيجة.

مؤقتًا ، سيعمل Privacy Sandbox جنبًا إلى جنب مع ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث في المتصفح. لن يكون الأمر كذلك حتى أوائل عام 2024 عندما قررت Google إيقاف تشغيل ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث لنسبة 1٪ من مستخدمي Chrome. ستعمل عملية الإهلاك هذه بعد ذلك على تسريع وتيرة اعتزام Google التخلص التدريجي من ملفات تعريف الارتباط هذه لجميع المستخدمين بحلول النصف الأخير من العام نفسه.

قبل ذلك ، كانت صناعة تكنولوجيا الإعلانات تتمتع بالقدرة على تقييم مدى استعدادها لحل ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث الحتمي ، والذي تم تسهيله جزئيًا من خلال تجربة أصل الملاءمة والقياس. مع تقدم هذه الميزات لإدخال الإتاحة العامة ، تخطط Google لإنهاء هذه التجربة ، المحددة في 20 سبتمبر 2023 ، وبالتالي إلغاء الرموز المميزة التي تسمح بتنفيذ عمليات التشغيل التجريبية.

ستبدأ شركة التكنولوجيا العملاقة الرائدة أيضًا في طرح مرحلي لواجهة المستخدم الخاصة بها لمستخدمي Chrome والتي ستسمح لهم بإدارة بيانات Privacy Sandbox في المتصفح. سيتضمن ذلك موضوعات الإعلانات والإعلانات المقترحة من الموقع وبيانات قياس الإعلانات. ستكون هذه المبادرة غير متحكم فيها بما يتوافق مع إصدارات API.

ستجعل المتطلبات الواردة التي تفرضها Google التسجيل والتصديق إلزاميًا لشركات التكنولوجيا الإعلانية التي تعتزم الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات هذه على Chrome و Android. ومع ذلك ، سيحتفظون بامتياز إجراء الاختبارات المحلية.

إن الشروع في شحن واجهات برمجة التطبيقات هذه يمثل حدثًا مهمًا آخر في الجدول الزمني الدائم لحماية الخصوصية ، كما أشارت Google في إعلانها الحالي. هذا الحادث هو رمز للتحول من تجربة المواقع في المحاكمة الأصلية إلى استيعاب واجهات برمجة التطبيقات هذه في الإنتاج. سنبقيك على اطلاع بينما نفتح الطريق من خلال تمكين واجهة برمجة التطبيقات ، والاشتراك في الاختبار باستخدام الملصقات في الربع الرابع من عام 2023 ، وإيقاف ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث بنسبة 1٪ في الربع الأول من عام 2024 ، مما يؤدي في النهاية إلى الإنهاء الشامل لملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية بحلول الربع الثالث 2024.

