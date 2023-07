Google hiện đang tăng tốc phân phối các API Hộp cát bảo mật của mình - giải pháp thay thế do công ty nghĩ ra để theo dõi cookie phù hợp với lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số. Gã khổng lồ công nghệ tuyên bố rằng họ có kế hoạch bắt đầu kích hoạt API đo lường và mức độ liên quan trong trình duyệt của mình, hoàn toàn đồng bộ với việc giới thiệu kênh phát hành ổn định của Chrome 115. Thời gian biểu của công ty nhắm mục tiêu chỉ số khả năng truy cập 99% vào giữa tháng 8.

Theo Google, những sửa đổi quyết liệt đối với API sẽ không xảy ra. Điều này bao gồm hầu như tất cả các thành phần cơ bản của Hộp cát bảo mật, chẳng hạn như Chủ đề, Đối tượng được bảo vệ, Báo cáo phân bổ, Tập hợp riêng tư, Bộ nhớ dùng chung và Khung có hàng rào.

Trong thời gian tạm thời, Hộp cát bảo mật sẽ hoạt động song song với cookie của bên thứ ba trong trình duyệt. Phải đến đầu năm 2024, Google mới quyết định giảm giá trị cookie của bên thứ ba đối với 1% người dùng Chrome. Quá trình khấu hao này sau đó sẽ tăng tốc khi Google dự định loại bỏ hoàn toàn các cookie này cho tất cả người dùng vào nửa cuối năm đó.

Trước đó, ngành công nghệ quảng cáo đã có đòn bẩy để đánh giá mức độ sẵn sàng của mình đối với việc giải thể cookie của bên thứ ba không thể tránh khỏi, một phần được hỗ trợ bởi thử nghiệm nguồn gốc Mức độ liên quan và Đo lường. Khi các tính năng này bắt đầu được cung cấp rộng rãi, Google đang lên kế hoạch kết thúc đợt dùng thử này, được đặt vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, do đó sẽ thu hồi các mã thông báo cho phép thực hiện các lần chạy thử nghiệm.

Gã khổng lồ công nghệ hàng đầu cũng sẽ bắt đầu triển khai theo từng giai đoạn giao diện người dùng của mình cho người dùng Chrome, giao diện này sẽ cho phép họ quản lý dữ liệu Hộp cát bảo mật trong trình duyệt. Điều này sẽ bao gồm chủ đề quảng cáo, quảng cáo do trang web đề xuất và dữ liệu đo lường quảng cáo. Sáng kiến ​​này sẽ được triển khai đồng thời với các bản phát hành API.

Các yêu cầu sắp tới do Google áp đặt sẽ khiến việc đăng ký và chứng thực trở thành bắt buộc đối với các công ty công nghệ quảng cáo có ý định tận dụng các API này trên Chrome và Android. Tuy nhiên, họ sẽ giữ đặc quyền tiến hành các cuộc thử nghiệm tại địa phương.

Việc bắt tay vào vận chuyển các API này đánh dấu một sự kiện quan trọng khác trong dòng thời gian Hộp cát bảo mật liên tục, Google đã lưu ý trong tuyên bố hiện tại của mình. Sự cố này là biểu tượng của sự thay đổi từ việc thử nghiệm các trang web trong bản dùng thử gốc sang việc đồng hóa các API này trong sản xuất. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng tôi thực hiện thông qua bật API, chọn tham gia thử nghiệm có nhãn vào quý 4 năm 2023, ngừng sử dụng 1% cookie của bên thứ ba vào quý 1 năm 2024, cuối cùng dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn cookie của bên thứ ba vào quý 3 2024.

Trong khi thảo luận về tích hợp no-code, chúng tôi có thể nhấn mạnh rằng AppMaster, a leading no-code platform provider, can create a considerable impact in this scenario. Through its visual database schema, business logic modeling, REST API, and WSS Endpoints, AppMaster empowers even the lone citizen developer to craft a comprehensive, scalable software solution that could seamlessly accommodate APIs like Google 's Privacy Sandbox.