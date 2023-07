Google এখন তার গোপনীয়তা স্যান্ডবক্স এপিআই-এর বিচ্ছুরণ ত্বরান্বিত করছে - ডিজিটাল বিজ্ঞাপন খাতে প্রাসঙ্গিক কুকি ট্র্যাক করার জন্য কোম্পানির তৈরি বিকল্প। টেক বেহেমথ ঘোষণা করেছে যে এটি তার ব্রাউজারে প্রাসঙ্গিকতা এবং পরিমাপ API এর সক্রিয়করণ শুরু করার পরিকল্পনা করেছে, পুরোপুরি Chrome 115 এর স্থিতিশীল রিলিজ চ্যানেল প্রবর্তনের সাথে সুসংগত।

Google মতে, এপিআই-তে কঠোর সংশোধনগুলি দিগন্তে নেই। এটি কার্যত সমস্ত মৌলিক গোপনীয়তা স্যান্ডবক্স উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন বিষয়, সুরক্ষিত শ্রোতা, অ্যাট্রিবিউশন রিপোর্টিং, ব্যক্তিগত সমষ্টি, ভাগ করা সঞ্চয়স্থান এবং বেড়াযুক্ত ফ্রেম।

অন্তর্বর্তীকালীন, গোপনীয়তা স্যান্ডবক্স ব্রাউজারে তৃতীয় পক্ষের কুকির সাথে মিলে কাজ করবে। এটি 2024 সালের প্রথম দিকে হবে না যখন Google একটি ভগ্নাংশ 1% Chrome ব্যবহারকারীর জন্য তৃতীয় পক্ষের কুকিজ অবমূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। একই বছরের শেষার্ধের মধ্যে সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য এই কুকিগুলি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার ইচ্ছার সাথে এই অবমূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি Google এর সাথে গতি বাড়বে৷

এর আগে, বিজ্ঞাপন প্রযুক্তি শিল্পের অনিবার্য তৃতীয়-পক্ষ কুকি দ্রবীভূত করার জন্য তার প্রস্তুতির মূল্যায়ন করার সুবিধা ছিল, অংশে প্রাসঙ্গিকতা এবং পরিমাপ মূল ট্রায়াল দ্বারা সহায়তা করা হয়েছিল। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণ উপলব্ধতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, Google 20 সেপ্টেম্বর, 2023-এর জন্য নির্ধারিত এই ট্রায়ালটি শেষ করার পরিকল্পনা করছে, এইভাবে পরীক্ষামূলক রান চালানোর অনুমতি দেয় এমন টোকেনগুলি প্রত্যাহার করে।

শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি জায়ান্টটি Chrome ব্যবহারকারীদের জন্য তার ব্যবহারকারী ইন্টারফেসের পর্যায়ক্রমে রোলআউট শুরু করবে যা তাদের ব্রাউজারে গোপনীয়তা স্যান্ডবক্স ডেটা পরিচালনা করার অনুমতি দেবে। এতে বিজ্ঞাপনের বিষয়, সাইট-প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপন এবং বিজ্ঞাপন পরিমাপের ডেটা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই উদ্যোগটি API রিলিজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আনরোল করা হবে।

Google দ্বারা আরোপিত ইনকামিং প্রয়োজনীয়তাগুলি ক্রোম এবং অ্যান্ড্রয়েডে এই APIগুলিকে লিভারেজ করতে ইচ্ছুক বিজ্ঞাপন প্রযুক্তি সংস্থাগুলির জন্য নিবন্ধন এবং সত্যায়ন বাধ্যতামূলক করবে৷ তবুও, তারা স্থানীয় পরীক্ষা পরিচালনা করার বিশেষাধিকার বজায় রাখবে।

এই API-এর চালান শুরু করা অবিরাম গোপনীয়তা স্যান্ডবক্স টাইমলাইনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা চিহ্নিত করে, Google তার বর্তমান ঘোষণায় উল্লেখ করেছে। এই ঘটনাটি অরিজিন ট্রায়ালে ট্রায়াল করা সাইটগুলি থেকে উৎপাদনে এই APIগুলির আত্তীকরণে স্থানান্তরের প্রতীক। আমরা আপনাকে অবগত রাখব যখন আমরা API সক্ষম করার মাধ্যমে পথ তৈরি করব, Q4 2023-এ লেবেলগুলির সাথে পরীক্ষা করার জন্য বেছে নেব, Q1 2024-এ 1% তৃতীয়-পক্ষ কুকি অবচয়, শেষ পর্যন্ত Q3 দ্বারা তৃতীয়-পক্ষ কুকিগুলির ব্যাপক সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাবে। 2024।

