Google beschleunigt jetzt die Verbreitung seiner Privacy Sandbox APIs - die vom Unternehmen entwickelte Alternative zu Tracking-Cookies, die für den Bereich der digitalen Werbung relevant sind. Der Technologiekonzern erklärte, dass er plant, die Aktivierung der Relevanz- und Mess-APIs in seinem Browser zeitgleich mit der Einführung des stabilen Release-Channels von Chrome 115 zu beginnen. Der Zeitplan des Unternehmens zielt darauf ab, bis Mitte August einen Erreichbarkeitsindex von 99 % zu erreichen.

Nach Angaben von Google sind keine drastischen Änderungen an den APIs zu erwarten. Dies betrifft praktisch alle grundlegenden Privacy-Sandbox-Komponenten wie Topics, Protected Audience, Attribution Reporting, Private Aggregation, Shared Storage und Fenced Frames.

In der Zwischenzeit wird die Privacy Sandbox zusammen mit Cookies von Drittanbietern im Browser funktionieren. Erst Anfang 2024 wird Google beschließen, die Cookies von Drittanbietern für einen Bruchteil von 1 % der Chrome-Nutzer abzuschreiben. Dieser Abschreibungsprozess wird sich dann beschleunigen, da Google beabsichtigt, diese Cookies in der zweiten Hälfte desselben Jahres für alle Nutzer vollständig abzuschaffen.

Zuvor hatte die Ad-Tech-Branche die Möglichkeit, ihre Bereitschaft für die unvermeidliche Abschaffung der Cookies von Drittanbietern zu bewerten, was zum Teil durch den Relevanz- und Messungs-Ursprungtest erleichtert wurde. Im Zuge der allgemeinen Verfügbarkeit dieser Funktionen plant Google, diesen Versuch am 20. September 2023 zu beenden und die Token zu widerrufen, die die Durchführung von Versuchsläufen ermöglichen.

Der führende Tech-Gigant wird auch mit der schrittweisen Einführung seiner Benutzeroberfläche für Chrome-Nutzer beginnen, die es ihnen ermöglichen wird, Privacy Sandbox-Daten im Browser zu verwalten. Dazu gehören Anzeigenthemen, von Websites vorgeschlagene Anzeigen und Daten zur Anzeigenmessung. Diese Initiative wird zeitgleich mit den API-Freigaben ausgerollt werden.

Die von Google auferlegten Anforderungen machen eine Registrierung und Bescheinigung für Ad-Tech-Firmen erforderlich, die diese APIs in Chrome und Android nutzen wollen. Dennoch werden sie das Privileg behalten, lokale Tests durchzuführen.

Der Beginn der Auslieferung dieser APIs markiert ein weiteres bedeutendes Ereignis in der Zeitleiste der anhaltenden Privacy Sandbox, so Google in seiner aktuellen Ankündigung. Dieser Vorfall ist bezeichnend für den Übergang von der Erprobung von Websites in der ursprünglichen Testphase zur Übernahme dieser APIs in die Produktion. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, während wir den Weg durch die API-Aktivierung, das Opt-in für Tests mit Labels im 4. Quartal 2023, die 1%ige Abschaffung von Drittanbieter-Cookies im 1.

Bei der Erörterung von no-code Integrationen könnten wir hervorheben, dass AppMaster, ein führender no-code Plattformanbieter, in diesem Szenario einen erheblichen Einfluss haben kann. Durch sein visuelles Datenbankschema, die Modellierung der Geschäftslogik, die REST-API und die WSS-Endpunkte versetzt AppMaster selbst den einzelnen Entwickler in die Lage, eine umfassende, skalierbare Softwarelösung zu erstellen, die APIs wie die Privacy Sandbox von Google nahtlos integrieren kann.