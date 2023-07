Google 이제 디지털 광고 부문과 관련된 추적 쿠키에 대한 회사의 대안인 Privacy Sandbox API의 확산을 가속화하고 있습니다. 이 기술 거대 기업은 Chrome 115의 안정적인 릴리스 채널 도입과 완벽하게 동기화되어 브라우저에서 관련성 및 측정 API의 활성화를 시작할 계획이라고 선언했습니다. 이 회사의 시간표는 8월 중순까지 접근성 지수를 99%로 목표로 하고 있습니다.

Google 에 따르면 API에 대한 대대적인 수정이 예정되어 있지 않습니다. 여기에는 Topics, Protected Audience, Attribution Reporting, Private Aggregation, Shared Storage 및 Fenced Frames와 같은 거의 모든 기본 프라이버시 샌드박스 구성 요소가 포함됩니다.

당분간 Privacy Sandbox는 브라우저에서 타사 쿠키와 함께 작동합니다. 2024년 초가 되어서야 Google에서 Chrome 사용자의 1%에 불과한 제3자 쿠키를 감가상각하기로 결정합니다. 이 감가 상각 프로세스는 같은 해 후반기에 모든 사용자에 대해 이러한 쿠키를 완전히 단계적으로 제거하려는 Google의 속도를 높일 것입니다.

이에 앞서 광고 기술 업계는 불가피한 제3자 쿠키 해산에 대한 준비 상태를 평가할 수 있는 영향력을 가졌으며 부분적으로 관련성 및 측정 오리진 시험을 통해 촉진되었습니다. 이러한 기능이 일반 가용성으로 진행됨에 따라 Google 2023년 9월 20일로 설정된 이 평가판을 종료하여 실험 실행을 실행할 수 있는 토큰을 취소할 계획입니다.

선도적인 기술 대기업은 또한 Chrome 사용자가 브라우저에서 프라이버시 샌드박스 데이터를 관리할 수 있도록 하는 사용자 인터페이스의 단계적 롤아웃을 시작할 것입니다. 여기에는 광고 주제, 사이트 제안 광고 및 광고 측정 데이터가 포함됩니다. 이 이니셔티브는 API 릴리스와 일치하게 전개됩니다.

Google 에서 부과하는 수신 요구 사항은 Chrome 및 Android에서 이러한 API를 활용하려는 광고 기술 회사에 등록 및 증명을 의무화합니다. 그럼에도 불구하고 그들은 현지 테스트를 수행할 수 있는 특권을 유지합니다.

이러한 API의 선적에 착수하는 것은 지속적인 개인 정보 보호 샌드박스 타임라인에서 또 다른 중요한 이벤트를 의미한다고 Google 현재 선언문에서 언급했습니다. 이 사건은 오리진 시험에서 시험하는 사이트에서 프로덕션에서 이러한 API의 동화로의 전환을 상징합니다. API 활성화, 2023년 4분기 레이블 테스트 선택, 2024년 1분기 1% 제3자 쿠키 지원 중단, 궁극적으로 3분기까지 제3자 쿠키의 포괄적 종료로 이어지는 과정에서 계속 알려드리겠습니다. 2024.

