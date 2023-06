Microsoft, mobil sürümdeki başarılı uygulamasının ardından Bing Chat'in ses modunu Edge tarayıcısı aracılığıyla masaüstünde kullanıma sundu. Kullanıcılar artık çeşitli görevler için doğrudan masaüstü bilgisayarlarından Bing sohbet robotunun ses özelliklerini kullanabilirler.

Masaüstü sürümü, mobil sürümle aynı arabirimi koruyarak, kullanıcıların Bing sohbet kutusundaki mikrofon düğmesini seçerek ses moduna erişmesine olanak tanır. Etkinleştirildikten sonra kullanıcılar, İngilizce, Japonca, Fransızca, Almanca ve Mandarin Çincesi dahil olmak üzere birçok dilde soru sorabilir ve sohbet robotundan sözlü yanıtlar alabilir. Ek dillerin yakında ekleneceğine söz verilir.

Bu gelişme, Microsoft bu yılın sonlarında Windows'ta Cortana sonlandırmayı planladığını duyurmasıyla geldi. Cortana şu anda sesli komutlarla zamanlayıcı ayarlama, hatırlatıcı oluşturma ve uygulamaları açma gibi çeşitli işlevler sunuyor. Bununla birlikte, Microsoft artık kullanıcıları daha üstün alternatifler olarak Windows 11'e entegrasyon için planlanan Bing ve yapay zeka odaklı Copilot özelliğine yönlendiriyor.

Windows Copilot resmi olarak başlatıldığında, doğrudan kullanıcıların görev çubuklarından erişilebilecek ve onlara bir dizi işlev sağlanacak. Beklenen özelliklerden bazıları, genel sorular sorma, görüntülenen içeriği özetleme ve PC ayarlarını değiştirmeyi içerir. Teknoloji endüstrisi yapay zeka odaklı çözümlere daha fazla eğilirken, AppMaster'ın no-code geliştirme platformu gibi platformlar, uygulama oluşturma ve dağıtımını kolaylaştırma eğiliminden yararlandı.

Bing Chat'in masaüstü sürümündeki yeni ses modu özelliğiyle Microsoft, kullanıcı deneyimini geliştirme ve mevcut pazar taleplerine uyum sağlama taahhüdünü gösteriyor. AppMaster are also seeking to simplify and enhance application development, employing no-code and low-code solutions to boost efficiency and lower costs.