Microsoft ha introdotto la modalità vocale di Bing Chat su desktop attraverso il browser Edge, dopo il successo della sua implementazione sulla versione mobile. Gli utenti possono ora utilizzare le funzioni vocali del chatbot di Bing per varie attività direttamente dal desktop.

La versione desktop mantiene la stessa interfaccia della versione mobile, consentendo agli utenti di accedere alla modalità vocale selezionando il pulsante del microfono all'interno della casella di chat di Bing. Una volta attivata, gli utenti possono porre domande e ricevere risposte verbali dal chatbot in diverse lingue, tra cui inglese, giapponese, francese, tedesco e mandarino. È stato promesso che presto verranno aggiunte altre lingue.

Questo sviluppo arriva mentre Microsoft ha annunciato l'intenzione di abbandonare Cortana su Windows entro la fine dell'anno. Attualmente Cortana offre diverse funzioni tramite comandi vocali, come l'impostazione di timer, la creazione di promemoria e l'apertura di applicazioni. Tuttavia, Microsoft sta orientando gli utenti verso Bing e la funzione Copilot, basata sull'intelligenza artificiale e destinata a essere integrata in Windows 11, come alternative migliori.

Quando Windows Copilot verrà lanciato ufficialmente, sarà accessibile direttamente dalla barra delle applicazioni degli utenti, fornendo loro una serie di funzioni. Alcune delle funzioni previste includono la formulazione di domande generali, la sintesi dei contenuti visualizzati e la regolazione delle impostazioni del PC.

Con la nuova funzione di modalità vocale nella versione desktop di Bing Chat, Microsoft dimostra il suo impegno a migliorare l'esperienza dell'utente e ad adattarsi alle attuali richieste del mercato.