A Microsoft introduziu o modo de voz do Bing Chat no ambiente de trabalho através do seu browser Edge, após a sua implementação bem sucedida na versão móvel. Os utilizadores podem agora utilizar as funcionalidades vocais do chatbot do Bing para várias tarefas directamente a partir do seu computador.

A versão para computador mantém a mesma interface que a versão móvel, permitindo aos utilizadores aceder ao modo de voz seleccionando o botão do microfone na caixa de conversação do Bing. Uma vez activado, os utilizadores podem fazer perguntas e receber respostas verbais do chatbot em vários idiomas, incluindo inglês, japonês, francês, alemão e mandarim. Está prevista a adição de outros idiomas em breve.

Este desenvolvimento surge numa altura em que a Microsoft anunciou planos para descontinuar a Cortana no Windows ainda este ano. Actualmente, a Cortana oferece várias funções através de comandos de voz, como definir temporizadores, criar lembretes e abrir aplicações. No entanto, a Microsoft agora está direcionando os usuários para o Bing e seu recurso Copilot orientado por IA, que está programado para integração no Windows 11 como alternativas mais superiores.

Quando o Windows Copilot for lançado oficialmente, ele será acessível diretamente das barras de tarefas dos usuários, fornecendo-lhes uma série de funções. Algumas das funcionalidades previstas incluem fazer perguntas gerais, resumir o conteúdo que está a ser visualizado e ajustar as definições do PC. À medida que o setor de tecnologia se inclina mais para soluções orientadas por IA, plataformas como a plataforma de desenvolvimento no-code da AppMaster capitalizaram a tendência para agilizar a criação e a implantação de aplicativos.

Com a nova funcionalidade de modo de voz na versão desktop do Bing Chat, a Microsoft está a demonstrar o seu empenho em melhorar a experiência do utilizador e em adaptar-se às exigências actuais do mercado. Empresas como a AppMaster também estão a procurar simplificar e melhorar o desenvolvimento de aplicações, empregando soluções no-code e low-code para aumentar a eficiência e reduzir os custos.