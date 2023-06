Microsoft는 모바일 버전에서 성공적인 구현에 이어 Edge 브라우저를 통해 데스크탑에서 Bing Chat의 음성 모드를 도입했습니다. 사용자는 이제 데스크톱에서 직접 다양한 작업을 위해 Bing 챗봇의 음성 기능을 활용할 수 있습니다.

데스크톱 버전은 모바일 버전과 동일한 인터페이스를 유지하므로 사용자가 Bing 의 채팅 상자 내에서 마이크 버튼을 선택하여 음성 모드에 액세스할 수 있습니다. 일단 활성화되면 사용자는 영어, 일본어, 프랑스어, 독일어, 북경어를 포함한 여러 언어로 챗봇에서 질문을 하고 구두 답변을 받을 수 있습니다. 추가 언어가 곧 추가될 예정입니다.

이 개발은 Microsoft 올해 말에 Windows에서 Cortana 중단할 계획을 발표함에 따라 이루어졌습니다. Cortana 현재 음성 명령을 통해 타이머 설정, 미리 알림 만들기, 응용 프로그램 열기와 같은 다양한 기능을 제공합니다. 그러나 Microsoft 이제 더 우수한 대안으로 Windows 11에 통합될 예정인 Bing 및 AI 기반 Copilot 기능으로 사용자를 유도하고 있습니다.

Windows Copilot이 공식적으로 출시되면 사용자의 작업 표시줄에서 직접 액세스하여 다양한 기능을 제공할 것입니다. 예상되는 기능 중 일부에는 일반적인 질문하기, 보고 있는 콘텐츠 요약 및 PC 설정 조정이 포함됩니다. 기술 산업이 AI 기반 솔루션에 더 많이 의존함에 따라 AppMaster 의 no-code 개발 플랫폼과 같은 플랫폼은 애플리케이션 생성 및 배포를 간소화하는 추세를 활용했습니다.

Bing Chat 데스크톱 버전의 새로운 음성 모드 기능을 통해 Microsoft 사용자 경험을 향상하고 현재 시장 요구에 적응하려는 노력을 보여주고 있습니다. AppMaster are also seeking to simplify and enhance application development, employing no-code and low-code solutions to boost efficiency and lower costs.