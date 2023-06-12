微软通过他们的Edge浏览器在桌面上推出了必应聊天的语音模式，此前该模式已在移动版本上成功实施。用户现在可以直接在桌面上利用必应聊天机器人的语音功能完成各种任务。

桌面版保留了与移动版相同的界面，允许用户通过选择必应聊天框中的麦克风按钮进入语音模式。一旦激活，用户可以提出问题并从聊天机器人那里得到多种语言的回答，包括英语、日语、法语、德语和普通话。其他语言承诺将很快被加入。

这一发展是在微软宣布计划在今年晚些时候停止使用Windows上的Cortana的情况下发生的。Cortana目前通过语音命令提供各种功能，如设置计时器，创建提醒，以及打开应用程序。然而，微软现在正引导用户使用必应和其人工智能驱动的Copilot功能，该功能预计将整合到Windows 11中，作为更优越的替代方案。

当Windows Copilot正式推出时，它将直接从用户的任务栏中访问，为他们提供一系列的功能。一些预期的功能包括询问一般问题，总结正在浏览的内容，以及调整PC设置。随着科技行业更加倾向于人工智能驱动的解决方案，AppMaster的no-code 开发平台等平台已经利用这一趋势来简化应用程序的创建和部署。

通过桌面版必应聊天的新语音模式功能，微软正在展示其对提高用户体验和适应当前市场需求的承诺。AppMaster 等公司也在寻求简化和加强应用开发，采用no-code 和low-code 解决方案来提高效率和降低成本。